Layer3 (L3) realiojo laiko kaina yra $ 0.03657. Per pastarąsias 24 valandas L3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03612 iki aukščiausios $ 0.03707 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia L3 kaina yra $ 0.15526172424064377, o žemiausia – $ 0.03537757570921343.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, L3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Layer3 (L3) rinkos informacija
No.772
$ 29.29M
$ 1.49M
$ 121.90M
800.84M
3,333,333,333
3,333,333,312
24.02%
ETH
Dabartinė Layer3 rinkos kapitalizacija yra $ 29.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.49M. L3 apyvartoje yra 800.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 3333333312. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 121.90M
Layer3 (L3) kainos istorija USD
Stebėkite Layer3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001287
-0.35%
30 dienų
$ -0.00582
-13.73%
60 dienų
$ -0.01425
-28.05%
90 dienų
$ -0.01382
-27.43%
Layer3 kainos pokytis šiandien
Šiandien L3 užfiksuotas $ -0.0001287 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Layer3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00582 (-13.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Layer3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, L3 rodiklis pasikeitė $ -0.01425 (-28.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Layer3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01382 (-27.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Layer3 (L3) pokyčius?
Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.
Layer3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Layer3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti L3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Layer3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Layer3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Layer3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Layer3 (L3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Layer3 (L3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Layer3 prognozes.
Supratimas apie Layer3 (L3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie L3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Layer3 (L3)
Ieškote, kaip nusipirkti Layer3? Viskas paprasta ir patogu! Layer3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.