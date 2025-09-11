Daugiau apie L3

Layer3 logotipas

Layer3 kaina(L3)

1 L3 į USD – tiesioginė kaina:

$0.03663
$0.03663$0.03663
-0.35%1D
USD
Layer3 (L3) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:03:44(UTC+8)

Layer3 (L3) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03612
$ 0.03612$ 0.03612
24 val. žemiausia
$ 0.03707
$ 0.03707$ 0.03707
24 val. aukščiausia

$ 0.03612
$ 0.03612$ 0.03612

$ 0.03707
$ 0.03707$ 0.03707

$ 0.15526172424064377
$ 0.15526172424064377$ 0.15526172424064377

$ 0.03537757570921343
$ 0.03537757570921343$ 0.03537757570921343

+0.57%

-0.35%

-4.92%

-4.92%

Layer3 (L3) realiojo laiko kaina yra $ 0.03657. Per pastarąsias 24 valandas L3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03612 iki aukščiausios $ 0.03707 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia L3 kaina yra $ 0.15526172424064377, o žemiausia – $ 0.03537757570921343.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, L3 per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Layer3 (L3) rinkos informacija

No.772

$ 29.29M
$ 29.29M$ 29.29M

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 121.90M
$ 121.90M$ 121.90M

800.84M
800.84M 800.84M

3,333,333,333
3,333,333,333 3,333,333,333

3,333,333,312
3,333,333,312 3,333,333,312

24.02%

ETH

Dabartinė Layer3 rinkos kapitalizacija yra $ 29.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.49M. L3 apyvartoje yra 800.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 3333333312. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 121.90M

Layer3 (L3) kainos istorija USD

Stebėkite Layer3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001287-0.35%
30 dienų$ -0.00582-13.73%
60 dienų$ -0.01425-28.05%
90 dienų$ -0.01382-27.43%
Layer3 kainos pokytis šiandien

Šiandien L3 užfiksuotas $ -0.0001287 (-0.35%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Layer3 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00582 (-13.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Layer3 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, L3 rodiklis pasikeitė $ -0.01425 (-28.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Layer3 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01382 (-27.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Layer3 (L3) pokyčius?

Peržiūrėkite Layer3 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Layer3 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Layer3 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti L3statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Layer3 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Layer3, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Layer3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Layer3 (L3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Layer3 (L3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Layer3 prognozes.

Peržiūrėkite Layer3 kainos prognozę dabar!

Layer3 (L3) Tokenomika

Supratimas apie Layer3 (L3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie L3išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Layer3 (L3)

Ieškote, kaip nusipirkti Layer3? Viskas paprasta ir patogu! Layer3 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

L3 į vietos valiutas

1 Layer3(L3) į VND
962.33955
1 Layer3(L3) į AUD
A$0.0552207
1 Layer3(L3) į GBP
0.0266961
1 Layer3(L3) į EUR
0.0310845
1 Layer3(L3) į USD
$0.03657
1 Layer3(L3) į MYR
RM0.1543254
1 Layer3(L3) į TRY
1.5092439
1 Layer3(L3) į JPY
¥5.37579
1 Layer3(L3) į ARS
ARS$52.093965
1 Layer3(L3) į RUB
3.0897993
1 Layer3(L3) į INR
3.2265711
1 Layer3(L3) į IDR
Rp599.5081008
1 Layer3(L3) į KRW
50.8622874
1 Layer3(L3) į PHP
2.0910726
1 Layer3(L3) į EGP
￡E.1.7593827
1 Layer3(L3) į BRL
R$0.197478
1 Layer3(L3) į CAD
C$0.0504666
1 Layer3(L3) į BDT
4.454226
1 Layer3(L3) į NGN
55.1581653
1 Layer3(L3) į COP
$143.4114492
1 Layer3(L3) į ZAR
R.0.6396093
1 Layer3(L3) į UAH
1.5096096
1 Layer3(L3) į VES
Bs5.70492
1 Layer3(L3) į CLP
$35.14377
1 Layer3(L3) į PKR
Rs10.3862457
1 Layer3(L3) į KZT
19.7141556
1 Layer3(L3) į THB
฿1.1625603
1 Layer3(L3) į TWD
NT$1.1098995
1 Layer3(L3) į AED
د.إ0.1342119
1 Layer3(L3) į CHF
Fr0.0288903
1 Layer3(L3) į HKD
HK$0.2845146
1 Layer3(L3) į AMD
֏13.9737627
1 Layer3(L3) į MAD
.د.م0.3302271
1 Layer3(L3) į MXN
$0.680202
1 Layer3(L3) į SAR
ريال0.1371375
1 Layer3(L3) į PLN
0.1331148
1 Layer3(L3) į RON
лв0.1583481
1 Layer3(L3) į SEK
kr0.3419295
1 Layer3(L3) į BGN
лв0.0610719
1 Layer3(L3) į HUF
Ft12.2922741
1 Layer3(L3) į CZK
0.7628502
1 Layer3(L3) į KWD
د.ك0.01115385
1 Layer3(L3) į ILS
0.1214124
1 Layer3(L3) į AOA
Kz33.4582587
1 Layer3(L3) į BHD
.د.ب0.01378689
1 Layer3(L3) į BMD
$0.03657
1 Layer3(L3) į DKK
kr0.2333166
1 Layer3(L3) į HNL
L0.9584997
1 Layer3(L3) į MUR
1.6661292
1 Layer3(L3) į NAD
$0.6429006
1 Layer3(L3) į NOK
kr0.3631401
1 Layer3(L3) į NZD
$0.0614376
1 Layer3(L3) į PAB
B/.0.03657
1 Layer3(L3) į PGK
K0.1550568
1 Layer3(L3) į QAR
ر.ق0.1331148
1 Layer3(L3) į RSD
дин.3.6628512

Layer3 išteklius

Išsamesnei Layer3 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Layer3 svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Layer3

Kiek Layer3(L3) verta (-as) šiandien?
Dabartinė L3 kaina USD valiuta yra 0.03657USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė L3 į USD kaina?
Dabartinė L3 kaina USD valiuta yra $ 0.03657. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Layer3 rinkos kapitalizacija?
L3 rinkos kapitalizacija yra $ 29.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra L3 apyvartoje?
L3 apyvartoje yra 800.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) L3 kaina?
L3 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15526172424064377USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) L3 kaina?
L3 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03537757570921343USD.
Kokia yra L3 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis L3 yra $ 1.49MUSD.
Ar L3 kaina šiais metais kils?
L3 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite L3 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:03:44(UTC+8)

Layer3 (L3) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

