MAIAR kaina (MAIAR)

1 MAIAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036094
-10.80%1D
mexc
USD
MAIAR (MAIAR) kainos grafikas realiu laiku
MAIAR (MAIAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00033957
24 val. žemiausia
$ 0.00040839
24 val. aukščiausia

$ 0.00033957
$ 0.00040839
$ 0.0105827
$ 0.00031054
+4.36%

-9.87%

-13.51%

-13.51%

MAIAR (MAIAR) realiojo laiko kaina yra $0.0003633. Per pastarąsias 24 valandas MAIAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00033957 iki aukščiausios $ 0.00040839 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAIAR kaina yra $ 0.0105827, o žemiausia – $ 0.00031054.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAIAR per pastarąją valandą pasikeitė +4.36%, per 24 valandas – -9.87%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAIAR (MAIAR) rinkos informacija

$ 363.06K
--
$ 363.06K
999.98M
999,980,400.81
Dabartinė MAIAR rinkos kapitalizacija yra $ 363.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAIAR apyvartoje yra 999.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 999980400.81. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 363.06K

MAIAR (MAIAR) kainos istorija USD

Šiandienos MAIAR kainos pokytis į USD: $ 0.
MAIAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000620679.
MAIAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001817319.
MAIAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000785269581270893.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-9.87%
30 dienų$ -0.0000620679-17.08%
60 dienų$ -0.0001817319-50.02%
90 dienų$ -0.000785269581270893-68.36%

Kas yra MAIAR (MAIAR)

MAIAR (MAIAR) išteklius

MAIAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAIAR (MAIAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAIAR (MAIAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAIAR prognozes.

Peržiūrėkite MAIAR kainos prognozę dabar!

MAIAR į vietos valiutas

MAIAR (MAIAR) Tokenomika

Supratimas apie MAIAR (MAIAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAIARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAIAR (MAIAR)

Kiek MAIAR(MAIAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAIAR kaina USD valiuta yra 0.0003633USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAIAR į USD kaina?
Dabartinė MAIAR kaina USD valiuta yra $ 0.0003633. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAIAR rinkos kapitalizacija?
MAIAR rinkos kapitalizacija yra $ 363.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAIAR apyvartoje?
MAIAR apyvartoje yra 999.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAIAR kaina?
MAIAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0105827USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAIAR kaina?
MAIAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00031054USD.
Kokia yra MAIAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAIAR yra --USD.
Ar MAIAR kaina šiais metais kils?
MAIAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAIAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:47:03(UTC+8)

MAIAR (MAIAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.