Magnetix kaina (MAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 MAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00023217
$0.00023217$0.00023217
+2.30%1D
Magnetix (MAG) kainos grafikas realiu laiku
Magnetix (MAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Magnetix (MAG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAG kaina yra $ 0.03574572, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – +2.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Magnetix (MAG) rinkos informacija

Dabartinė Magnetix rinkos kapitalizacija yra $ 232.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAG apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997660.1946812. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 232.17K

Magnetix (MAG) kainos istorija USD

Šiandienos Magnetix kainos pokytis į USD: $ 0.
Magnetix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Magnetix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Magnetix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.38%
30 dienų$ 0-8.57%
60 dienų$ 0-21.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra Magnetix (MAG)

Magnetix (MAG) is a neuro religion that fuses the Law of Attraction with blockchain technology to create abundance. By practicing gratitude, visualization, and group manifestation, we strengthen our collective energy to attract opportunities and financial growth. The Magnetix Coin (MAG) serves as a symbol of focused intention and innovation, empowering individuals to manifest prosperity and success.

Magnetix (MAG) išteklius

Magnetix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Magnetix (MAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Magnetix (MAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Magnetix prognozes.

Peržiūrėkite Magnetix kainos prognozę dabar!

MAG į vietos valiutas

Magnetix (MAG) Tokenomika

Supratimas apie Magnetix (MAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Magnetix (MAG)

Kiek Magnetix(MAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAG į USD kaina?
Dabartinė MAG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Magnetix rinkos kapitalizacija?
MAG rinkos kapitalizacija yra $ 232.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAG apyvartoje?
MAG apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAG kaina?
MAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03574572USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAG kaina?
MAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAG yra --USD.
Ar MAG kaina šiais metais kils?
MAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.