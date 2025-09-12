Daugiau apie LUMOS

LUMOS Kainos informacija

LUMOS Oficiali svetainė

LUMOS Tokenomika

LUMOS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Lumos logotipas

Lumos kaina (LUMOS)

Neįtraukta į sąrašą

1 LUMOS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Lumos (LUMOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:00:52(UTC+8)

Lumos (LUMOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+2.12%

+5.06%

+5.06%

Lumos (LUMOS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LUMOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUMOS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUMOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lumos (LUMOS) rinkos informacija

$ 266.54K
$ 266.54K$ 266.54K

--
----

$ 317.88K
$ 317.88K$ 317.88K

1.17T
1.17T 1.17T

1,396,504,875,000.0
1,396,504,875,000.0 1,396,504,875,000.0

Dabartinė Lumos rinkos kapitalizacija yra $ 266.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUMOS apyvartoje yra 1.17T vienetų, o bendras kiekis siekia 1396504875000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 317.88K

Lumos (LUMOS) kainos istorija USD

Šiandienos Lumos kainos pokytis į USD: $ 0.
Lumos 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lumos 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lumos 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.12%
30 dienų$ 0-15.38%
60 dienų$ 0-34.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Lumos (LUMOS)

Lumos is a blockchain initiative on the Fantom network, designed as a memecoin to promote unity and enlightenment. Lumos launched with a unique Burn-to-Mint mechanism on WigoSwap, where users burn WIGO tokens to mint LUMOS tokens and stake them to earn rewards. With strict supply control and high security standards, Lumos integrates deeply into the Fantom ecosystem, offering high-yield farming pools and continuous engagement through innovative features and partnerships.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lumos (LUMOS) išteklius

Oficiali svetainė

Lumos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lumos (LUMOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lumos (LUMOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lumos prognozes.

Peržiūrėkite Lumos kainos prognozę dabar!

LUMOS į vietos valiutas

Lumos (LUMOS) Tokenomika

Supratimas apie Lumos (LUMOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUMOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lumos (LUMOS)

Kiek Lumos(LUMOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUMOS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUMOS į USD kaina?
Dabartinė LUMOS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lumos rinkos kapitalizacija?
LUMOS rinkos kapitalizacija yra $ 266.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUMOS apyvartoje?
LUMOS apyvartoje yra 1.17TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUMOS kaina?
LUMOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUMOS kaina?
LUMOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LUMOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUMOS yra --USD.
Ar LUMOS kaina šiais metais kils?
LUMOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUMOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:00:52(UTC+8)

Lumos (LUMOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.