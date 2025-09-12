Looking Up kaina (UP)
+0.80%
+2.31%
+10.47%
+10.47%
Looking Up (UP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UP per pastarąją valandą pasikeitė +0.80%, per 24 valandas – +2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Looking Up rinkos kapitalizacija yra $ 21.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UP apyvartoje yra 999.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 999178198.915766. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.35K
Šiandienos Looking Up kainos pokytis į USD: $ 0.
Looking Up 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Looking Up 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Looking Up 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.31%
|30 dienų
|$ 0
|-14.69%
|60 dienų
|$ 0
|+13.26%
|90 dienų
|$ 0
|--
"Looking up" is a famous meme depicted by Williem Dafoe, it features a scene where he looks up to the sky with a sort of scared look on his face. The meme hits home with many people as it is a gesture we all can relate to in some way. The team has dedicated their work for the meme towards relevant events with customized memes for individuals to keep the meme spicy and relevant. As an older meme, the team and the coin are here to forever seal its relevance and fame in the blockchain.
