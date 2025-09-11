Daugiau apie LISUSD

Lista USD kaina (LISUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 LISUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0,999823
$0,999823$0,999823
+0,10%1D
mexc
USD
Lista USD (LISUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:13:31(UTC+8)

Lista USD (LISUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,994877
$ 0,994877$ 0,994877
24 val. žemiausia
$ 0,999929
$ 0,999929$ 0,999929
24 val. aukščiausia

$ 0,994877
$ 0,994877$ 0,994877

$ 0,999929
$ 0,999929$ 0,999929

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 0,208609
$ 0,208609$ 0,208609

+0,01%

+0,19%

+0,15%

+0,15%

Lista USD (LISUSD) realiojo laiko kaina yra $0,999829. Per pastarąsias 24 valandas LISUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,994877 iki aukščiausios $ 0,999929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LISUSD kaina yra $ 2,0, o žemiausia – $ 0,208609.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LISUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0,01%, per 24 valandas – +0,19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0,15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lista USD (LISUSD) rinkos informacija

$ 37,59M
$ 37,59M$ 37,59M

--
----

$ 38,62M
$ 38,62M$ 38,62M

37,60M
37,60M 37,60M

38 624 581,9692841
38 624 581,9692841 38 624 581,9692841

Dabartinė Lista USD rinkos kapitalizacija yra $ 37,59M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LISUSD apyvartoje yra 37,60M vienetų, o bendras kiekis siekia 38624581.9692841. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38,62M

Lista USD (LISUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Lista USD kainos pokytis į USD: $ +0,00186895.
Lista USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0008398563.
Lista USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0010640180.
Lista USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,000652953160826.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0,00186895+0,19%
30 dienų$ +0,0008398563+0,08%
60 dienų$ +0,0010640180+0,11%
90 dienų$ -0,000652953160826-0,06%

Kas yra Lista USD (LISUSD)

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Lista USD (LISUSD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Lista USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lista USD (LISUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lista USD (LISUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lista USD prognozes.

Peržiūrėkite Lista USD kainos prognozę dabar!

LISUSD į vietos valiutas

Lista USD (LISUSD) Tokenomika

Supratimas apie Lista USD (LISUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LISUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lista USD (LISUSD)

Kiek Lista USD(LISUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LISUSD kaina USD valiuta yra 0,999829USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LISUSD į USD kaina?
Dabartinė LISUSD kaina USD valiuta yra $ 0,999829. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lista USD rinkos kapitalizacija?
LISUSD rinkos kapitalizacija yra $ 37,59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LISUSD apyvartoje?
LISUSD apyvartoje yra 37,60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LISUSD kaina?
LISUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2,0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LISUSD kaina?
LISUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,208609USD.
Kokia yra LISUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LISUSD yra --USD.
Ar LISUSD kaina šiais metais kils?
LISUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LISUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.