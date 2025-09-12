Lista USD (LISUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lista USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LISUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lista USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lista USD kainos prognozė
Lista USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lista USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.999715 prekybos kainą 2025 m.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lista USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0497 prekybos kainą 2026 m.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LISUSD ateities kaina yra $ 1.1021 su 10.25% augimo norma.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LISUSD ateities kaina yra $ 1.1572 su 15.76% augimo norma.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LISUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2151, o augimo norma – 21.55%.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LISUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2759, o augimo norma – 27.63%.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lista USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0783 prekybos kainą.

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lista USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3853 prekybos kainą.

Trumpalaikės Lista USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Lista USD (LISUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LISUSD kaina yra $0.999715. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lista USD (LISUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LISUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999851. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lista USD (LISUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LISUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0006. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lista USD (LISUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LISUSD kaina yra $1.0038. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lista USD kainų statistika

Lista USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lista USD, dabartinė Lista USD kaina yra 0.999715USD. Apyvartinė Lista USD (LISUSD) pasiūla yra 37.60M LISUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $37,591,707.

24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lista USD kaina pasikeitė $-0.000106, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lista USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.999956 ir žemiausia $0.995934. Kainos pokytis buvo 0.15%. Ši naujausia tendencija parodo LISUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lista USD įvyko 0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000882 vertę. Tai rodo, kad LISUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lista USD (LISUSD) kainų prognozės modulis?

Lista USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LISUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lista USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LISUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lista USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LISUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LISUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lista USD potencialą.

Kodėl LISUSD kainų prognozė yra svarbi?

LISUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:17:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.