Liquidus logotipas

Liquidus kaina (LIQ)

Neįtraukta į sąrašą

1 LIQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.06055
+0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Liquidus (LIQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:35(UTC+8)

Liquidus (LIQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05972
24 val. žemiausia
$ 0.060812
24 val. aukščiausia

$ 0.05972
$ 0.060812
$ 0.684921
$ 0.03926328
-0.17%

+0.91%

-1.44%

-1.44%

Liquidus (LIQ) realiojo laiko kaina yra $0.06055. Per pastarąsias 24 valandas LIQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05972 iki aukščiausios $ 0.060812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LIQ kaina yra $ 0.684921, o žemiausia – $ 0.03926328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LIQ per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Liquidus (LIQ) rinkos informacija

$ 218.79K
--
$ 393.57K
3.61M
6,500,000.0
Dabartinė Liquidus rinkos kapitalizacija yra $ 218.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LIQ apyvartoje yra 3.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 6500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 393.57K

Liquidus (LIQ) kainos istorija USD

Šiandienos Liquidus kainos pokytis į USD: $ +0.00054454.
Liquidus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035716265.
Liquidus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004986474.
Liquidus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00474633121009297.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00054454+0.91%
30 dienų$ -0.0035716265-5.89%
60 dienų$ +0.0004986474+0.82%
90 dienų$ +0.00474633121009297+8.51%

Kas yra Liquidus (LIQ)

Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Liquidus (LIQ) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Liquidus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Liquidus (LIQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Liquidus (LIQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Liquidus prognozes.

Peržiūrėkite Liquidus kainos prognozę dabar!

LIQ į vietos valiutas

Liquidus (LIQ) Tokenomika

Supratimas apie Liquidus (LIQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Liquidus (LIQ)

Kiek Liquidus(LIQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LIQ kaina USD valiuta yra 0.06055USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LIQ į USD kaina?
Dabartinė LIQ kaina USD valiuta yra $ 0.06055. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Liquidus rinkos kapitalizacija?
LIQ rinkos kapitalizacija yra $ 218.79KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LIQ apyvartoje?
LIQ apyvartoje yra 3.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LIQ kaina?
LIQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.684921USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LIQ kaina?
LIQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03926328USD.
Kokia yra LIQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LIQ yra --USD.
Ar LIQ kaina šiais metais kils?
LIQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LIQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:12:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.