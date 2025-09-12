Lendle kaina (LEND)
+1.13%
+4.25%
+16.56%
+16.56%
Lendle (LEND) realiojo laiko kaina yra $0.01914278. Per pastarąsias 24 valandas LEND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01788148 iki aukščiausios $ 0.01995819 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LEND kaina yra $ 0.207173, o žemiausia – $ 0.00844793.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LEND per pastarąją valandą pasikeitė +1.13%, per 24 valandas – +4.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lendle rinkos kapitalizacija yra $ 975.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LEND apyvartoje yra 51.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.91M
Šiandienos Lendle kainos pokytis į USD: $ +0.00078069.
Lendle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028716907.
Lendle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0156225108.
Lendle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.009321853334335707.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00078069
|+4.25%
|30 dienų
|$ +0.0028716907
|+15.00%
|60 dienų
|$ +0.0156225108
|+81.61%
|90 dienų
|$ +0.009321853334335707
|+94.92%
Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Lendle (LEND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lendle (LEND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lendle prognozes.
Peržiūrėkite Lendle kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Lendle (LEND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LENDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.