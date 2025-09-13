Lendle (LEND) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lendle kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LEND augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lendle kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lendle kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Lendle Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lendle galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018639 prekybos kainą 2025 m.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lendle galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019571 prekybos kainą 2026 m.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LEND ateities kaina yra $ 0.020549 su 10.25% augimo norma.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LEND ateities kaina yra $ 0.021577 su 15.76% augimo norma.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEND 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.022656, o augimo norma – 21.55%.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LEND 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.023789, o augimo norma – 27.63%.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lendle kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.038749 prekybos kainą.

Lendle (LEND) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lendle kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.063119 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.018639
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019571
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020549
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021577
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022656
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023789
    27.63%
  • 2031
    $ 0.024978
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026227
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.027538
    47.75%
  • 2034
    $ 0.028915
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030361
    62.89%
  • 2036
    $ 0.031879
    71.03%
  • 2037
    $ 0.033473
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035147
    88.56%
  • 2039
    $ 0.036904
    97.99%
  • 2040
    $ 0.038749
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lendle kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.018639
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.018641
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018657
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.018715
    0.41%
Lendle (LEND) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma LEND kaina yra $0.018639. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lendle (LEND) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė LEND, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018641. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lendle (LEND) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LEND, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018657. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lendle (LEND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LEND kaina yra $0.018715. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lendle kainų statistika

--
----

--

$ 953.28K
$ 953.28K$ 953.28K

51.19M
51.19M 51.19M

--
----

--

Naujausia LEND kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LEND turi 51.19M apyvartą ir $ 953.28K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Lendle istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lendle, dabartinė Lendle kaina yra 0.018639USD. Apyvartinė Lendle (LEND) pasiūla yra 51.19M LEND, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $953,276.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.67%
    $ -0.000511
    $ 0.019564
    $ 0.018218
  • 7 dienos
    12.16%
    $ 0.002266
    $ 0.159829
    $ 0.016221
  • 30 dienų
    2.49%
    $ 0.000464
    $ 0.159829
    $ 0.016221
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lendle kaina pasikeitė $-0.000511, atspindinti -2.67% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lendle buvo prekiaujama aukščiausia $0.159829 ir žemiausia $0.016221. Kainos pokytis buvo 12.16%. Ši naujausia tendencija parodo LEND potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lendle įvyko 2.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000464 vertę. Tai rodo, kad LEND artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Lendle (LEND) kainų prognozės modulis?

Lendle Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LEND kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lendle ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LEND būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lendle kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LEND ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LEND pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lendle potencialą.

Kodėl LEND kainų prognozė yra svarbi?

LEND kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LEND dabar?
Pagal jūsų prognozes, LEND pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LEND kainų prognozė?
Remiantis Lendle (LEND) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LEND kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LEND 2026 m.?
1 vieneto Lendle (LEND) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LEND kaina 2027 m.?
Lendle (LEND) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LEND kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LEND kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lendle (LEND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LEND kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lendle (LEND) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LEND 2030 m.?
1 vieneto Lendle (LEND) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LEND padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LEND kainų prognozė 2040 metams?
Lendle (LEND) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LEND kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.