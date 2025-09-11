Daugiau apie KWEEN

KWEEN Kainos informacija

KWEEN Oficiali svetainė

KWEEN Tokenomika

KWEEN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KWEEN logotipas

KWEEN kaina (KWEEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 KWEEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00333823
$0.00333823$0.00333823
-9.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KWEEN (KWEEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:25:28(UTC+8)

KWEEN (KWEEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00327571
$ 0.00327571$ 0.00327571
24 val. žemiausia
$ 0.00368724
$ 0.00368724$ 0.00368724
24 val. aukščiausia

$ 0.00327571
$ 0.00327571$ 0.00327571

$ 0.00368724
$ 0.00368724$ 0.00368724

$ 0.064647
$ 0.064647$ 0.064647

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-9.26%

-10.54%

-10.54%

KWEEN (KWEEN) realiojo laiko kaina yra $0.00333823. Per pastarąsias 24 valandas KWEEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00327571 iki aukščiausios $ 0.00368724 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KWEEN kaina yra $ 0.064647, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KWEEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -9.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KWEEN (KWEEN) rinkos informacija

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
----

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė KWEEN rinkos kapitalizacija yra $ 3.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KWEEN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.34M

KWEEN (KWEEN) kainos istorija USD

Šiandienos KWEEN kainos pokytis į USD: $ -0.00034088357697513.
KWEEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000245616.
KWEEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008216171.
KWEEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00034088357697513-9.26%
30 dienų$ -0.0000245616-0.73%
60 dienų$ -0.0008216171-24.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra KWEEN (KWEEN)

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KWEEN (KWEEN) išteklius

Oficiali svetainė

KWEEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KWEEN (KWEEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KWEEN (KWEEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KWEEN prognozes.

Peržiūrėkite KWEEN kainos prognozę dabar!

KWEEN į vietos valiutas

KWEEN (KWEEN) Tokenomika

Supratimas apie KWEEN (KWEEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KWEENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KWEEN (KWEEN)

Kiek KWEEN(KWEEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KWEEN kaina USD valiuta yra 0.00333823USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KWEEN į USD kaina?
Dabartinė KWEEN kaina USD valiuta yra $ 0.00333823. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KWEEN rinkos kapitalizacija?
KWEEN rinkos kapitalizacija yra $ 3.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KWEEN apyvartoje?
KWEEN apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KWEEN kaina?
KWEEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.064647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KWEEN kaina?
KWEEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KWEEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KWEEN yra --USD.
Ar KWEEN kaina šiais metais kils?
KWEEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KWEEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:25:28(UTC+8)

KWEEN (KWEEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.