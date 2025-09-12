Daugiau apie KWAK

KWAK kaina (KWAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 KWAK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
USD
KWAK (KWAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:32:35(UTC+8)

KWAK (KWAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006762
$ 0.00006762$ 0.00006762
24 val. žemiausia
$ 0.00007182
$ 0.00007182$ 0.00007182
24 val. aukščiausia

$ 0.00006762
$ 0.00006762$ 0.00006762

$ 0.00007182
$ 0.00007182$ 0.00007182

$ 0.00086446
$ 0.00086446$ 0.00086446

$ 0.00006759
$ 0.00006759$ 0.00006759

+3.99%

+0.72%

+3.33%

+3.33%

KWAK (KWAK) realiojo laiko kaina yra $0.00007053. Per pastarąsias 24 valandas KWAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006762 iki aukščiausios $ 0.00007182 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KWAK kaina yra $ 0.00086446, o žemiausia – $ 0.00006759.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KWAK per pastarąją valandą pasikeitė +3.99%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KWAK (KWAK) rinkos informacija

$ 70.53K
$ 70.53K$ 70.53K

--
----

$ 70.53K
$ 70.53K$ 70.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė KWAK rinkos kapitalizacija yra $ 70.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KWAK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.53K

KWAK (KWAK) kainos istorija USD

Šiandienos KWAK kainos pokytis į USD: $ 0.
KWAK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000208352.
KWAK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000300289.
KWAK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002850346577266688.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.72%
30 dienų$ -0.0000208352-29.54%
60 dienų$ -0.0000300289-42.57%
90 dienų$ -0.00002850346577266688-28.78%

Kas yra KWAK (KWAK)

KWAK is a MEME developed on the MultiversX blockchain, offering various community tools for its users, such as a Telegram Bot, PFP Generator, and NFT auction challenges. KWAK aims to establish a unique brand identity that transcends web3, becoming an integral part of global internet culture with a plethora of MEMEs and GIFs available for everyone to enjoy and share. The token is also designed to reward builders and active users of its ecosystem through various incentives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KWAK (KWAK) išteklius

Oficiali svetainė

KWAK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KWAK (KWAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KWAK (KWAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KWAK prognozes.

Peržiūrėkite KWAK kainos prognozę dabar!

KWAK į vietos valiutas

KWAK (KWAK) Tokenomika

Supratimas apie KWAK (KWAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KWAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KWAK (KWAK)

Kiek KWAK(KWAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KWAK kaina USD valiuta yra 0.00007053USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KWAK į USD kaina?
Dabartinė KWAK kaina USD valiuta yra $ 0.00007053. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KWAK rinkos kapitalizacija?
KWAK rinkos kapitalizacija yra $ 70.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KWAK apyvartoje?
KWAK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KWAK kaina?
KWAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00086446USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KWAK kaina?
KWAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00006759USD.
Kokia yra KWAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KWAK yra --USD.
Ar KWAK kaina šiais metais kils?
KWAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KWAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:32:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.