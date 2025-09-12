Daugiau apie KRAMPUS

KRAMPUS kaina (KRAMPUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 KRAMPUS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.10%1D
USD
KRAMPUS (KRAMPUS) kainos grafikas realiu laiku
KRAMPUS (KRAMPUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.10%

-2.49%

-2.49%

KRAMPUS (KRAMPUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KRAMPUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRAMPUS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRAMPUS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KRAMPUS (KRAMPUS) rinkos informacija

$ 22.84K
$ 22.84K$ 22.84K

--
----

$ 22.84K
$ 22.84K$ 22.84K

991.74M
991.74M 991.74M

991,738,641.7666342
991,738,641.7666342 991,738,641.7666342

Dabartinė KRAMPUS rinkos kapitalizacija yra $ 22.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KRAMPUS apyvartoje yra 991.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 991738641.7666342. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.84K

KRAMPUS (KRAMPUS) kainos istorija USD

Šiandienos KRAMPUS kainos pokytis į USD: $ 0.
KRAMPUS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KRAMPUS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KRAMPUS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.10%
30 dienų$ 0-4.38%
60 dienų$ 0+5.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra KRAMPUS (KRAMPUS)

Trippin' Ape Tribe is a community-first PFP project on Solana, backed by strong and ownable branding, cheeky storytelling, innovative long-term utility, and a passionate community of free-thinking degens. 10,000 Apes have fallen under the trance of a mysterious yet charismatic leader, Chorles, but don’t worry… it's definitely not a cult. At some point in our inconsequential existence, we were just your ordinary apes: kickin it in trees, eating bananas and shit (just to be clear, no, I don’t mean we were eating shit). Everything changed when a bunch of spunions came to our island blaring strange sounds and strands of fire in the sky for something called Fire Festival 2. These strange beings seemed to be entranced, hypnotized by sonic beats. We observed from a distance and noticed the mood started to change. When their food and water went dry and their performers stopped showing up, these pompous savages began to devolve.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KRAMPUS (KRAMPUS) išteklius

Oficiali svetainė

KRAMPUS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KRAMPUS (KRAMPUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KRAMPUS (KRAMPUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KRAMPUS prognozes.

Peržiūrėkite KRAMPUS kainos prognozę dabar!

KRAMPUS į vietos valiutas

KRAMPUS (KRAMPUS) Tokenomika

Supratimas apie KRAMPUS (KRAMPUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRAMPUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KRAMPUS (KRAMPUS)

Kiek KRAMPUS(KRAMPUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KRAMPUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KRAMPUS į USD kaina?
Dabartinė KRAMPUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KRAMPUS rinkos kapitalizacija?
KRAMPUS rinkos kapitalizacija yra $ 22.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KRAMPUS apyvartoje?
KRAMPUS apyvartoje yra 991.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KRAMPUS kaina?
KRAMPUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KRAMPUS kaina?
KRAMPUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KRAMPUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KRAMPUS yra --USD.
Ar KRAMPUS kaina šiais metais kils?
KRAMPUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KRAMPUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.