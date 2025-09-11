Daugiau apie KNDX

KONDUX logotipas

KONDUX kaina (KNDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 KNDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.02254917
$0.02254917$0.02254917
-2.90%1D
USD
KONDUX (KNDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:11:28(UTC+8)

KONDUX (KNDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

KONDUX (KNDX) realiojo laiko kaina yra $0.02254917. Per pastarąsias 24 valandas KNDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0223946 iki aukščiausios $ 0.02323833 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KNDX kaina yra $ 0.187098, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KNDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -2.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KONDUX (KNDX) rinkos informacija

--
----

Dabartinė KONDUX rinkos kapitalizacija yra $ 12.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KNDX apyvartoje yra 547.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 943410209.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.28M

KONDUX (KNDX) kainos istorija USD

Šiandienos KONDUX kainos pokytis į USD: $ -0.00068916489259849.
KONDUX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0054641960.
KONDUX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0075739437.
KONDUX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004667661807319617.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00068916489259849-2.96%
30 dienų$ +0.0054641960+24.23%
60 dienų$ +0.0075739437+33.59%
90 dienų$ +0.004667661807319617+26.10%

Kas yra KONDUX (KNDX)

We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications.

KONDUX (KNDX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KONDUX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KONDUX (KNDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KONDUX (KNDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KONDUX prognozes.

Peržiūrėkite KONDUX kainos prognozę dabar!

KNDX į vietos valiutas

KONDUX (KNDX) Tokenomika

Supratimas apie KONDUX (KNDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KNDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KONDUX (KNDX)

Kiek KONDUX(KNDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KNDX kaina USD valiuta yra 0.02254917USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KNDX į USD kaina?
Dabartinė KNDX kaina USD valiuta yra $ 0.02254917. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KONDUX rinkos kapitalizacija?
KNDX rinkos kapitalizacija yra $ 12.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KNDX apyvartoje?
KNDX apyvartoje yra 547.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KNDX kaina?
KNDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.187098USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KNDX kaina?
KNDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KNDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KNDX yra --USD.
Ar KNDX kaina šiais metais kils?
KNDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KNDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:11:28(UTC+8)

