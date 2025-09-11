Daugiau apie PNK

Kleros logotipas

Kleros kaina (PNK)

Neįtraukta į sąrašą

1 PNK į USD – tiesioginė kaina:

$0.02961188
$0.02961188$0.02961188
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Kleros (PNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:11:02(UTC+8)

Kleros (PNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02928307
$ 0.02928307$ 0.02928307
24 val. žemiausia
$ 0.02996743
$ 0.02996743$ 0.02996743
24 val. aukščiausia

$ 0.02928307
$ 0.02928307$ 0.02928307

$ 0.02996743
$ 0.02996743$ 0.02996743

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

$ 0.00195902
$ 0.00195902$ 0.00195902

-0.11%

-0.11%

-5.84%

-5.84%

Kleros (PNK) realiojo laiko kaina yra $0.02955817. Per pastarąsias 24 valandas PNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02928307 iki aukščiausios $ 0.02996743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNK kaina yra $ 0.380218, o žemiausia – $ 0.00195902.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNK per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kleros (PNK) rinkos informacija

$ 21.55M
$ 21.55M$ 21.55M

--
----

$ 23.97M
$ 23.97M$ 23.97M

724.19M
724.19M 724.19M

805,294,704.0
805,294,704.0 805,294,704.0

Dabartinė Kleros rinkos kapitalizacija yra $ 21.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PNK apyvartoje yra 724.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 805294704.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.97M

Kleros (PNK) kainos istorija USD

Šiandienos Kleros kainos pokytis į USD: $ 0.
Kleros 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0046224130.
Kleros 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0098855792.
Kleros 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.015463098208520513.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.11%
30 dienų$ -0.0046224130-15.63%
60 dienų$ +0.0098855792+33.44%
90 dienų$ +0.015463098208520513+109.71%

Kas yra Kleros (PNK)

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kleros (PNK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Kleros kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kleros (PNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kleros (PNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kleros prognozes.

Peržiūrėkite Kleros kainos prognozę dabar!

PNK į vietos valiutas

Kleros (PNK) Tokenomika

Supratimas apie Kleros (PNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kleros (PNK)

Kiek Kleros(PNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNK kaina USD valiuta yra 0.02955817USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNK į USD kaina?
Dabartinė PNK kaina USD valiuta yra $ 0.02955817. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kleros rinkos kapitalizacija?
PNK rinkos kapitalizacija yra $ 21.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNK apyvartoje?
PNK apyvartoje yra 724.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNK kaina?
PNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.380218USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNK kaina?
PNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00195902USD.
Kokia yra PNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNK yra --USD.
Ar PNK kaina šiais metais kils?
PNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:11:02(UTC+8)

