Daugiau apie KDR

KDR Kainos informacija

KDR Oficiali svetainė

KDR Tokenomika

KDR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

KDR logotipas

KDR kaina (KDR)

Neįtraukta į sąrašą

1 KDR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01092052
$0.01092052$0.01092052
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
KDR (KDR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:08(UTC+8)

KDR (KDR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01055556
$ 0.01055556$ 0.01055556
24 val. žemiausia
$ 0.01173643
$ 0.01173643$ 0.01173643
24 val. aukščiausia

$ 0.01055556
$ 0.01055556$ 0.01055556

$ 0.01173643
$ 0.01173643$ 0.01173643

$ 0.389192
$ 0.389192$ 0.389192

$ 0.00669518
$ 0.00669518$ 0.00669518

-0.38%

-0.66%

+9.90%

+9.90%

KDR (KDR) realiojo laiko kaina yra $0.01092052. Per pastarąsias 24 valandas KDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01055556 iki aukščiausios $ 0.01173643 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KDR kaina yra $ 0.389192, o žemiausia – $ 0.00669518.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KDR per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KDR (KDR) rinkos informacija

$ 164.91K
$ 164.91K$ 164.91K

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

15.10M
15.10M 15.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė KDR rinkos kapitalizacija yra $ 164.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KDR apyvartoje yra 15.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M

KDR (KDR) kainos istorija USD

Šiandienos KDR kainos pokytis į USD: $ 0.
KDR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003578468.
KDR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0029291848.
KDR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001756072196536816.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.66%
30 dienų$ +0.0003578468+3.28%
60 dienų$ +0.0029291848+26.82%
90 dienų$ +0.001756072196536816+19.16%

Kas yra KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KDR (KDR) išteklius

Oficiali svetainė

KDR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KDR (KDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KDR (KDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KDR prognozes.

Peržiūrėkite KDR kainos prognozę dabar!

KDR į vietos valiutas

KDR (KDR) Tokenomika

Supratimas apie KDR (KDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KDR (KDR)

Kiek KDR(KDR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KDR kaina USD valiuta yra 0.01092052USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KDR į USD kaina?
Dabartinė KDR kaina USD valiuta yra $ 0.01092052. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KDR rinkos kapitalizacija?
KDR rinkos kapitalizacija yra $ 164.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KDR apyvartoje?
KDR apyvartoje yra 15.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KDR kaina?
KDR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.389192USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KDR kaina?
KDR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00669518USD.
Kokia yra KDR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KDR yra --USD.
Ar KDR kaina šiais metais kils?
KDR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KDR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:30:08(UTC+8)

KDR (KDR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.