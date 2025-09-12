Daugiau apie KRB

Karbo kaina (KRB)

Neįtraukta į sąrašą

1 KRB į USD – tiesioginė kaina:

$0.03606185
$0.03606185$0.03606185
+6.20%1D
USD
Karbo (KRB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:56:34(UTC+8)

Karbo (KRB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03391039
$ 0.03391039$ 0.03391039
24 val. žemiausia
$ 0.03609542
$ 0.03609542$ 0.03609542
24 val. aukščiausia

$ 0.03391039
$ 0.03391039$ 0.03391039

$ 0.03609542
$ 0.03609542$ 0.03609542

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346

-0.00%

+6.26%

+11.30%

+11.30%

Karbo (KRB) realiojo laiko kaina yra $0.03606185. Per pastarąsias 24 valandas KRB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03391039 iki aukščiausios $ 0.03609542 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KRB kaina yra $ 1.46, o žemiausia – $ 0.00661346.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KRB per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +6.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Karbo (KRB) rinkos informacija

$ 364.83K
$ 364.83K$ 364.83K

--
----

$ 364.83K
$ 364.83K$ 364.83K

10.12M
10.12M 10.12M

10,116,149.53594384
10,116,149.53594384 10,116,149.53594384

Dabartinė Karbo rinkos kapitalizacija yra $ 364.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KRB apyvartoje yra 10.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 10116149.53594384. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 364.83K

Karbo (KRB) kainos istorija USD

Šiandienos Karbo kainos pokytis į USD: $ +0.00212597.
Karbo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000832019.
Karbo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0081691305.
Karbo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00750575711582261.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ +0.00212597 +6.26%
30 dienų $ -0.0000832019 -0.23%
60 dienų $ -0.0081691305 -22.65%
90 dienų $ -0.00750575711582261 -17.22%

Kas yra Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

Karbo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Karbo (KRB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Karbo (KRB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Karbo prognozes.

Peržiūrėkite Karbo kainos prognozę dabar!

KRB į vietos valiutas

Karbo (KRB) Tokenomika

Supratimas apie Karbo (KRB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KRBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Karbo (KRB)

Kiek Karbo(KRB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KRB kaina USD valiuta yra 0.03606185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KRB į USD kaina?
Dabartinė KRB kaina USD valiuta yra $ 0.03606185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Karbo rinkos kapitalizacija?
KRB rinkos kapitalizacija yra $ 364.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KRB apyvartoje?
KRB apyvartoje yra 10.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KRB kaina?
KRB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KRB kaina?
KRB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00661346USD.
Kokia yra KRB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KRB yra --USD.
Ar KRB kaina šiais metais kils?
KRB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KRB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karbo (KRB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 22:05:00 Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00 Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00 Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00 Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00 Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00 Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.