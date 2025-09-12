Daugiau apie KAMABLA

Kamabla kaina (KAMABLA)

1 KAMABLA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.00%1D
Kamabla (KAMABLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:35:20(UTC+8)

Kamabla (KAMABLA) kainos informacija (USD)

Kamabla (KAMABLA) realiojo laiko kaina yra $0.0000399. Per pastarąsias 24 valandas KAMABLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003888 iki aukščiausios $ 0.0000399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAMABLA kaina yra $ 0.00170002, o žemiausia – $ 0.00001656.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAMABLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.90%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kamabla (KAMABLA) rinkos informacija

Dabartinė Kamabla rinkos kapitalizacija yra $ 35.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAMABLA apyvartoje yra 877.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 877631745.9457469. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.01K

Kamabla (KAMABLA) kainos istorija USD

Šiandienos Kamabla kainos pokytis į USD: $ 0.
Kamabla 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000083232.
Kamabla 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000168007.
Kamabla 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000013023540044717102.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.01%
30 dienų$ +0.0000083232+20.86%
60 dienų$ +0.0000168007+42.11%
90 dienų$ +0.000013023540044717102+48.46%

Kas yra Kamabla (KAMABLA)

Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect. Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kamabla (KAMABLA)

Kiek Kamabla(KAMABLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAMABLA kaina USD valiuta yra 0.0000399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAMABLA į USD kaina?
Dabartinė KAMABLA kaina USD valiuta yra $ 0.0000399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kamabla rinkos kapitalizacija?
KAMABLA rinkos kapitalizacija yra $ 35.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAMABLA apyvartoje?
KAMABLA apyvartoje yra 877.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAMABLA kaina?
KAMABLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00170002USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAMABLA kaina?
KAMABLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001656USD.
Kokia yra KAMABLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAMABLA yra --USD.
Ar KAMABLA kaina šiais metais kils?
KAMABLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAMABLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.