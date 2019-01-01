Kamabla (KAMABLA) Tokenomika
Kamabla (KAMABLA) Informacija
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect.
Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
Kamabla (KAMABLA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Kamabla (KAMABLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Kamabla (KAMABLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kamabla (KAMABLA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KAMABLA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KAMABLA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KAMABLA tokenomiką, galite peržiūrėti KAMABLA tokeno kainą realiuoju laiku!
KAMABLA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda KAMABLA? Mūsų KAMABLA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.