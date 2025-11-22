BiržaDEX+
Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriai500XUždirbtiĮvykiai
Daugiau
CHZ Frenzy
Šiandienos tiesioginė Kai Ken kaina yra 0 USD.KAI Rinkos kapitalizacija yra 294,828 USD. Stebėkite KAI į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė Kai Ken kaina yra 0 USD.KAI Rinkos kapitalizacija yra 294,828 USD. Stebėkite KAI į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie KAI

KAI Kainos informacija

Kas yra KAI

KAI Oficiali svetainė

KAI Tokenomika

KAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Kai Ken logotipas

Kai Ken kaina (KAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kai Ken (KAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 14:54:44(UTC+8)

Kai Ken kaina šiandien

Šiandienos Kai Ken (KAI) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 4.99%. Dabartinis KAI į USD konversijos rodiklis yra -- už KAI.

Kai Ken šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 294,828, o apyvartoje yra 420.69T KAI. Per pastarąsias 24 valandas KAI prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0, o visų laikų žemiausia – $ 0.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip KAI judėjo +0.30% per pastarąją valandą ir -27.28% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

Kai Ken (KAI) rinkos informacija

$ 294.83K
$ 294.83K$ 294.83K

--
----

$ 294.83K
$ 294.83K$ 294.83K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Dabartinė Kai Ken rinkos kapitalizacija yra $ 294.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAI apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 294.83K

Kai Ken Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-4.99%

-27.28%

-27.28%

Kai Ken (KAI) kainos istorija USD

Šiandienos Kai Ken kainos pokytis į USD: $ 0.
Kai Ken 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kai Ken 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kai Ken 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.99%
30 dienų$ 0-45.11%
60 dienų$ 0-53.02%
90 dienų$ 0--

Kainos prognozė Kai Ken

Kai Ken (KAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Kai Ken (KAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Kai Ken kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Kai Ken kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų KAI kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Kai Ken Kainų prognozavimas.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kai Ken (KAI) išteklius

Oficiali svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kai Ken

Kiek 1 Kai Ken bus vertas 2030 m.?
Jei Kai Ken augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Kai Ken potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 14:54:44(UTC+8)

Kai Ken (KAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

Naršyti daugiau apie Kai Ken

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

Populiariausios kriptovaliutos su rinkos duomenimis, prieinamos MEXC platformoje

KARŠTA

Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Naujai pridėta

Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

PowerLink

PowerLink

PLK

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1777
$0.1777$0.1777

+77.70%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

Aureq

Aureq

AUREQ

$0.112418
$0.112418$0.112418

+13,125.64%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01150
$0.01150$0.01150

+1,050.00%

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0055
$0.0055$0.0055

+189.47%

Chis AI

Chis AI

CHISAI

$0.30211
$0.30211$0.30211

+83.41%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1777
$0.1777$0.1777

+77.70%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.