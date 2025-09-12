Daugiau apie JGN

JGN Kainos informacija

JGN Oficiali svetainė

JGN Tokenomika

JGN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Juggernaut logotipas

Juggernaut kaina (JGN)

Neįtraukta į sąrašą

1 JGN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00163787
$0.00163787$0.00163787
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Juggernaut (JGN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:34(UTC+8)

Juggernaut (JGN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.83
$ 5.83$ 5.83

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-67.92%

-67.92%

Juggernaut (JGN) realiojo laiko kaina yra $0.00163787. Per pastarąsias 24 valandas JGN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JGN kaina yra $ 5.83, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JGN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -67.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Juggernaut (JGN) rinkos informacija

$ 164.13K
$ 164.13K$ 164.13K

--
----

$ 245.68K
$ 245.68K$ 245.68K

100.21M
100.21M 100.21M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Dabartinė Juggernaut rinkos kapitalizacija yra $ 164.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JGN apyvartoje yra 100.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.68K

Juggernaut (JGN) kainos istorija USD

Šiandienos Juggernaut kainos pokytis į USD: $ 0.
Juggernaut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001970950.
Juggernaut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003902739.
Juggernaut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001063008322916954.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001970950-12.03%
60 dienų$ +0.0003902739+23.83%
90 dienų$ -0.0001063008322916954-6.09%

Kas yra Juggernaut (JGN)

Dynamically share value with stakeholders and create border-less accountability with custom JGN DeFi synthetics and NFT.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Juggernaut (JGN) išteklius

Oficiali svetainė

Juggernaut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Juggernaut (JGN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Juggernaut (JGN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Juggernaut prognozes.

Peržiūrėkite Juggernaut kainos prognozę dabar!

JGN į vietos valiutas

Juggernaut (JGN) Tokenomika

Supratimas apie Juggernaut (JGN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JGNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Juggernaut (JGN)

Kiek Juggernaut(JGN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JGN kaina USD valiuta yra 0.00163787USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JGN į USD kaina?
Dabartinė JGN kaina USD valiuta yra $ 0.00163787. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Juggernaut rinkos kapitalizacija?
JGN rinkos kapitalizacija yra $ 164.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JGN apyvartoje?
JGN apyvartoje yra 100.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JGN kaina?
JGN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JGN kaina?
JGN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JGN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JGN yra --USD.
Ar JGN kaina šiais metais kils?
JGN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JGN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:43:34(UTC+8)

Juggernaut (JGN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.