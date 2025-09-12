Daugiau apie JENNA

Jenna logotipas

Jenna kaina (JENNA)

Neįtraukta į sąrašą

1 JENNA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Jenna (JENNA) kainos grafikas realiu laiku
Jenna (JENNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.0012333
$ 0.0012333$ 0.0012333

+0.03%

+0.47%

+9.68%

+9.68%

Jenna (JENNA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JENNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JENNA kaina yra $ 0.0012333, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JENNA per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jenna (JENNA) rinkos informacija

--
Dabartinė Jenna rinkos kapitalizacija yra $ 14.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JENNA apyvartoje yra 949.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 999466386.56449. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.76K

Jenna (JENNA) kainos istorija USD

Šiandienos Jenna kainos pokytis į USD: $ 0.
Jenna 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jenna 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jenna 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.47%
30 dienų$ 0+12.54%
60 dienų$ 0+4.43%
90 dienų$ 0--

Kas yra Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Jenna (JENNA) išteklius

Oficiali svetainė

Jenna kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jenna (JENNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jenna (JENNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jenna prognozes.

Peržiūrėkite Jenna kainos prognozę dabar!

JENNA į vietos valiutas

Jenna (JENNA) Tokenomika

Supratimas apie Jenna (JENNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JENNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jenna (JENNA)

Kiek Jenna(JENNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JENNA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JENNA į USD kaina?
Dabartinė JENNA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jenna rinkos kapitalizacija?
JENNA rinkos kapitalizacija yra $ 14.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JENNA apyvartoje?
JENNA apyvartoje yra 949.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JENNA kaina?
JENNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0012333USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JENNA kaina?
JENNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JENNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JENNA yra --USD.
Ar JENNA kaina šiais metais kils?
JENNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JENNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:32:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.