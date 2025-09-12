Daugiau apie JASON

JASON Kainos informacija

JASON Tokenomika

JASON Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Jason Derulo logotipas

Jason Derulo kaina (JASON)

Neįtraukta į sąrašą

1 JASON į USD – tiesioginė kaina:

$0.00011857
$0.00011857$0.00011857
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Jason Derulo (JASON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:29:35(UTC+8)

Jason Derulo (JASON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03535784
$ 0.03535784$ 0.03535784

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-0.32%

-4.83%

-4.83%

Jason Derulo (JASON) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JASON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JASON kaina yra $ 0.03535784, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JASON per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jason Derulo (JASON) rinkos informacija

$ 118.56K
$ 118.56K$ 118.56K

--
----

$ 118.56K
$ 118.56K$ 118.56K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,488.94959
999,875,488.94959 999,875,488.94959

Dabartinė Jason Derulo rinkos kapitalizacija yra $ 118.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JASON apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999875488.94959. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.56K

Jason Derulo (JASON) kainos istorija USD

Šiandienos Jason Derulo kainos pokytis į USD: $ 0.
Jason Derulo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jason Derulo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Jason Derulo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.32%
30 dienų$ 0+2.46%
60 dienų$ 0+13.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra Jason Derulo (JASON)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Jason Derulo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jason Derulo (JASON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jason Derulo (JASON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jason Derulo prognozes.

Peržiūrėkite Jason Derulo kainos prognozę dabar!

JASON į vietos valiutas

Jason Derulo (JASON) Tokenomika

Supratimas apie Jason Derulo (JASON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JASONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jason Derulo (JASON)

Kiek Jason Derulo(JASON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JASON kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JASON į USD kaina?
Dabartinė JASON kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jason Derulo rinkos kapitalizacija?
JASON rinkos kapitalizacija yra $ 118.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JASON apyvartoje?
JASON apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JASON kaina?
JASON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03535784USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JASON kaina?
JASON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JASON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JASON yra --USD.
Ar JASON kaina šiais metais kils?
JASON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JASON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:29:35(UTC+8)

Jason Derulo (JASON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.