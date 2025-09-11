Daugiau apie HDX

Hydration logotipas

Hydration kaina (HDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 HDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00933736
$0.00933736$0.00933736
-2.30%1D
mexc
USD
Hydration (HDX) kainos grafikas realiu laiku
Hydration (HDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00919916
$ 0.00919916$ 0.00919916
24 val. žemiausia
$ 0.0095624
$ 0.0095624$ 0.0095624
24 val. aukščiausia

$ 0.00919916
$ 0.00919916$ 0.00919916

$ 0.0095624
$ 0.0095624$ 0.0095624

$ 0.03993264
$ 0.03993264$ 0.03993264

$ 0.00357925
$ 0.00357925$ 0.00357925

+1.19%

-2.35%

+8.84%

+8.84%

Hydration (HDX) realiojo laiko kaina yra $0.00933736. Per pastarąsias 24 valandas HDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00919916 iki aukščiausios $ 0.0095624 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HDX kaina yra $ 0.03993264, o žemiausia – $ 0.00357925.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HDX per pastarąją valandą pasikeitė +1.19%, per 24 valandas – -2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hydration (HDX) rinkos informacija

$ 54.99M
$ 54.99M$ 54.99M

--
----

$ 59.97M
$ 59.97M$ 59.97M

5.89B
5.89B 5.89B

6,423,003,098.673042
6,423,003,098.673042 6,423,003,098.673042

Dabartinė Hydration rinkos kapitalizacija yra $ 54.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HDX apyvartoje yra 5.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 6423003098.673042. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.97M

Hydration (HDX) kainos istorija USD

Šiandienos Hydration kainos pokytis į USD: $ -0.000224985080045618.
Hydration 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005897943.
Hydration 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014350794.
Hydration 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001379441487702507.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000224985080045618-2.35%
30 dienų$ +0.0005897943+6.32%
60 dienų$ -0.0014350794-15.36%
90 dienų$ -0.001379441487702507-12.87%

Kas yra Hydration (HDX)

Hydration (HDX) išteklius

Oficiali svetainė

Hydration kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hydration (HDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hydration (HDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hydration prognozes.

Peržiūrėkite Hydration kainos prognozę dabar!

HDX į vietos valiutas

Hydration (HDX) Tokenomika

Supratimas apie Hydration (HDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hydration (HDX)

Kiek Hydration(HDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HDX kaina USD valiuta yra 0.00933736USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HDX į USD kaina?
Dabartinė HDX kaina USD valiuta yra $ 0.00933736. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hydration rinkos kapitalizacija?
HDX rinkos kapitalizacija yra $ 54.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HDX apyvartoje?
HDX apyvartoje yra 5.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HDX kaina?
HDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03993264USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HDX kaina?
HDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00357925USD.
Kokia yra HDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HDX yra --USD.
Ar HDX kaina šiais metais kils?
HDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:08:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.