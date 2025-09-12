Hubble kaina (HBB)
+0.04%
+0.76%
+4.61%
+4.61%
Hubble (HBB) realiojo laiko kaina yra $0.0076945. Per pastarąsias 24 valandas HBB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00763386 iki aukščiausios $ 0.00771171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HBB kaina yra $ 5.12, o žemiausia – $ 0.0049157.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HBB per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hubble rinkos kapitalizacija yra $ 525.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HBB apyvartoje yra 68.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 769.45K
Šiandienos Hubble kainos pokytis į USD: $ 0.
Hubble 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006476445.
Hubble 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028185076.
Hubble 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000919713605373232.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.76%
|30 dienų
|$ +0.0006476445
|+8.42%
|60 dienų
|$ +0.0028185076
|+36.63%
|90 dienų
|$ +0.000919713605373232
|+13.58%
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.