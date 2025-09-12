Daugiau apie HBB

Hubble kaina (HBB)

1 HBB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00770013
+0.70%1D
Hubble (HBB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:52:32(UTC+8)

Hubble (HBB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00763386
24 val. žemiausia
$ 0.00771171
24 val. aukščiausia

$ 0.00763386
$ 0.00771171
$ 5.12
$ 0.0049157
+0.04%

+0.76%

+4.61%

+4.61%

Hubble (HBB) realiojo laiko kaina yra $0.0076945. Per pastarąsias 24 valandas HBB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00763386 iki aukščiausios $ 0.00771171 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HBB kaina yra $ 5.12, o žemiausia – $ 0.0049157.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HBB per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hubble (HBB) rinkos informacija

$ 525.51K
--
$ 769.45K
68.30M
100,000,000.0
Dabartinė Hubble rinkos kapitalizacija yra $ 525.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HBB apyvartoje yra 68.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 769.45K

Hubble (HBB) kainos istorija USD

Šiandienos Hubble kainos pokytis į USD: $ 0.
Hubble 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006476445.
Hubble 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028185076.
Hubble 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000919713605373232.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.76%
30 dienų$ +0.0006476445+8.42%
60 dienų$ +0.0028185076+36.63%
90 dienų$ +0.000919713605373232+13.58%

Kas yra Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Hubble (HBB) išteklius

Hubble kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hubble (HBB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hubble (HBB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hubble prognozes.

Peržiūrėkite Hubble kainos prognozę dabar!

HBB į vietos valiutas

Hubble (HBB) Tokenomika

Supratimas apie Hubble (HBB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HBBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hubble (HBB)

Kiek Hubble(HBB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HBB kaina USD valiuta yra 0.0076945USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HBB į USD kaina?
Dabartinė HBB kaina USD valiuta yra $ 0.0076945. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hubble rinkos kapitalizacija?
HBB rinkos kapitalizacija yra $ 525.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HBB apyvartoje?
HBB apyvartoje yra 68.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HBB kaina?
HBB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.12USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HBB kaina?
HBB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0049157USD.
Kokia yra HBB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HBB yra --USD.
Ar HBB kaina šiais metais kils?
HBB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HBB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
