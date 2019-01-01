Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHomebrew Robotics Club (BREW), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Homebrew Robotics Club (BREW) Informacija

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing.

Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

Oficiali svetainė:
https://homebrew.build/en

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.18M
Bendra pasiūla:
$ 999.96M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 774.53M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.40M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00732266
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00541686
Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BREW tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BREW tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BREW tokenomiką, galite peržiūrėti BREW tokeno kainą realiuoju laiku!

BREW kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BREW? Mūsų BREW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

