Homebrew Robotics Club kaina (BREW)

Neįtraukta į sąrašą

1 BREW į USD – tiesioginė kaina:

$0.00397418
-23.00%1D
Homebrew Robotics Club (BREW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:22(UTC+8)

Homebrew Robotics Club (BREW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00267112
24 val. žemiausia
$ 0.00626525
24 val. aukščiausia

$ 0.00267112
$ 0.00626525
$ 0.00732266
$ 0.00063507
+4.77%

-23.01%

+41.03%

+41.03%

Homebrew Robotics Club (BREW) realiojo laiko kaina yra $0.00397418. Per pastarąsias 24 valandas BREW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00267112 iki aukščiausios $ 0.00626525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BREW kaina yra $ 0.00732266, o žemiausia – $ 0.00063507.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BREW per pastarąją valandą pasikeitė +4.77%, per 24 valandas – -23.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +41.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Homebrew Robotics Club (BREW) rinkos informacija

$ 3.08M
--
$ 3.97M
774.53M
999,956,360.945694
Dabartinė Homebrew Robotics Club rinkos kapitalizacija yra $ 3.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BREW apyvartoje yra 774.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999956360.945694. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.97M

Homebrew Robotics Club (BREW) kainos istorija USD

Šiandienos Homebrew Robotics Club kainos pokytis į USD: $ -0.001188116184008214.
Homebrew Robotics Club 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014093956.
Homebrew Robotics Club 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0067770908.
Homebrew Robotics Club 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001981244262753607.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001188116184008214-23.01%
30 dienų$ +0.0014093956+35.46%
60 dienų$ +0.0067770908+170.53%
90 dienų$ +0.001981244262753607+99.41%

Kas yra Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Homebrew Robotics Club (BREW) išteklius

Oficiali svetainė

Homebrew Robotics Club kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Homebrew Robotics Club (BREW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Homebrew Robotics Club (BREW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Homebrew Robotics Club prognozes.

Peržiūrėkite Homebrew Robotics Club kainos prognozę dabar!

BREW į vietos valiutas

Homebrew Robotics Club (BREW) Tokenomika

Supratimas apie Homebrew Robotics Club (BREW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BREWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Homebrew Robotics Club (BREW)

Kiek Homebrew Robotics Club(BREW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BREW kaina USD valiuta yra 0.00397418USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BREW į USD kaina?
Dabartinė BREW kaina USD valiuta yra $ 0.00397418. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Homebrew Robotics Club rinkos kapitalizacija?
BREW rinkos kapitalizacija yra $ 3.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BREW apyvartoje?
BREW apyvartoje yra 774.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BREW kaina?
BREW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00732266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BREW kaina?
BREW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00063507USD.
Kokia yra BREW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BREW yra --USD.
Ar BREW kaina šiais metais kils?
BREW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BREW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.