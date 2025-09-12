Homebrew Robotics Club (BREW) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Homebrew Robotics Club kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BREW augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Homebrew Robotics Club kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Homebrew Robotics Club kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:32:40(UTC+8)

Homebrew Robotics Club Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Homebrew Robotics Club galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005680 prekybos kainą 2025 m.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Homebrew Robotics Club galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005964 prekybos kainą 2026 m.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BREW ateities kaina yra $ 0.006262 su 10.25% augimo norma.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BREW ateities kaina yra $ 0.006575 su 15.76% augimo norma.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREW 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006904, o augimo norma – 21.55%.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREW 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007249, o augimo norma – 27.63%.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Homebrew Robotics Club kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011809 prekybos kainą.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Homebrew Robotics Club kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.019235 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005680
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005964
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006262
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006575
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006904
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007249
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007612
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007992
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008392
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008812
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009252
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009715
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010201
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010711
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011809
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Homebrew Robotics Club kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005680
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005681
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005685
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005703
    0.41%
Homebrew Robotics Club (BREW) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BREW kaina yra $0.005680. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BREW, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005681. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BREW, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005685. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Homebrew Robotics Club (BREW) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BREW kaina yra $0.005703. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Homebrew Robotics Club kainų statistika

--
----

--

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

774.53M
774.53M 774.53M

--
----

--

Naujausia BREW kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BREW turi 774.53M apyvartą ir $ 4.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Homebrew Robotics Club istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Homebrew Robotics Club, dabartinė Homebrew Robotics Club kaina yra 0.005680USD. Apyvartinė Homebrew Robotics Club (BREW) pasiūla yra 774.53M BREW, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,377,878.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    50.16%
    $ 0.001897
    $ 0.005832
    $ 0.003569
  • 7 dienos
    21.99%
    $ 0.001249
    $ 0.007102
    $ 0.003092
  • 30 dienų
    96.74%
    $ 0.005495
    $ 0.007102
    $ 0.003092
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Homebrew Robotics Club kaina pasikeitė $0.001897, atspindinti 50.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Homebrew Robotics Club buvo prekiaujama aukščiausia $0.007102 ir žemiausia $0.003092. Kainos pokytis buvo 21.99%. Ši naujausia tendencija parodo BREW potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Homebrew Robotics Club įvyko 96.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005495 vertę. Tai rodo, kad BREW artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Homebrew Robotics Club (BREW) kainų prognozės modulis?

Homebrew Robotics Club Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BREW kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Homebrew Robotics Club ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BREW būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Homebrew Robotics Club kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BREW ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BREW pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Homebrew Robotics Club potencialą.

Kodėl BREW kainų prognozė yra svarbi?

BREW kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BREW dabar?
Pagal jūsų prognozes, BREW pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BREW kainų prognozė?
Remiantis Homebrew Robotics Club (BREW) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BREW kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BREW 2026 m.?
1 vieneto Homebrew Robotics Club (BREW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BREW kaina 2027 m.?
Homebrew Robotics Club (BREW) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BREW kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BREW kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Homebrew Robotics Club (BREW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BREW kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Homebrew Robotics Club (BREW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BREW 2030 m.?
1 vieneto Homebrew Robotics Club (BREW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BREW kainų prognozė 2040 metams?
Homebrew Robotics Club (BREW) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BREW kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:32:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.