DreamCraft (DREAMCRAFT) Tokenomika
DreamCraft (DREAMCRAFT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
DreamCraft (DREAMCRAFT) Informacija
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
DreamCraft (DREAMCRAFT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DREAMCRAFT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DREAMCRAFT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DREAMCRAFT tokenomiką, galite peržiūrėti DREAMCRAFT tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti DREAMCRAFT
Norite įtraukti DreamCraft (DREAMCRAFT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius DREAMCRAFT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
DreamCraft (DREAMCRAFT) Kainų istorija
DREAMCRAFT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
DREAMCRAFT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda DREAMCRAFT? Mūsų DREAMCRAFT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką
