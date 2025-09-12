Hinagi kaina (HINAGI)
+0.56%
+1.43%
+10.01%
+10.01%
Hinagi (HINAGI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HINAGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HINAGI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HINAGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +1.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hinagi rinkos kapitalizacija yra $ 39.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HINAGI apyvartoje yra 588.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 588800000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.70K
Šiandienos Hinagi kainos pokytis į USD: $ 0.
Hinagi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hinagi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hinagi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.43%
|30 dienų
|$ 0
|+10.07%
|60 dienų
|$ 0
|+26.67%
|90 dienų
|$ 0
|--
Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style.
