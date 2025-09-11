Hex Trust USD kaina (USDX)
-0.00%
+0.07%
-0.21%
-0.21%
Hex Trust USD (USDX) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999512 iki aukščiausios $ 1.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDX kaina yra $ 1.34, o žemiausia – $ 0.53504.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hex Trust USD rinkos kapitalizacija yra $ 35.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDX apyvartoje yra 35.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 35688866.78. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.72M
Šiandienos Hex Trust USD kainos pokytis į USD: $ +0.00074632.
Hex Trust USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024999000.
Hex Trust USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035233000.
Hex Trust USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0275089052088264.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00074632
|+0.07%
|30 dienų
|$ -0.0024999000
|-0.24%
|60 dienų
|$ -0.0035233000
|-0.35%
|90 dienų
|$ +0.0275089052088264
|+2.83%
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Hex Trust USD (USDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hex Trust USD (USDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hex Trust USD prognozes.
Peržiūrėkite Hex Trust USD kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Hex Trust USD (USDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.