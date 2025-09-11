Daugiau apie USDX

Hex Trust USD logotipas

Hex Trust USD kaina (USDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 USDX į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Hex Trust USD (USDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:20(UTC+8)

Hex Trust USD (USDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.00%

+0.07%

-0.21%

-0.21%

Hex Trust USD (USDX) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999512 iki aukščiausios $ 1.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDX kaina yra $ 1.34, o žemiausia – $ 0.53504.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hex Trust USD (USDX) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Hex Trust USD rinkos kapitalizacija yra $ 35.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDX apyvartoje yra 35.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 35688866.78. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.72M

Hex Trust USD (USDX) kainos istorija USD

Šiandienos Hex Trust USD kainos pokytis į USD: $ +0.00074632.
Hex Trust USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024999000.
Hex Trust USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035233000.
Hex Trust USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0275089052088264.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00074632+0.07%
30 dienų$ -0.0024999000-0.24%
60 dienų$ -0.0035233000-0.35%
90 dienų$ +0.0275089052088264+2.83%

Kas yra Hex Trust USD (USDX)

USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hex Trust USD (USDX) išteklius

Oficiali svetainė

Hex Trust USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hex Trust USD (USDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hex Trust USD (USDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hex Trust USD prognozes.

Peržiūrėkite Hex Trust USD kainos prognozę dabar!

USDX į vietos valiutas

Hex Trust USD (USDX) Tokenomika

Supratimas apie Hex Trust USD (USDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hex Trust USD (USDX)

Kiek Hex Trust USD(USDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDX kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDX į USD kaina?
Dabartinė USDX kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hex Trust USD rinkos kapitalizacija?
USDX rinkos kapitalizacija yra $ 35.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDX apyvartoje?
USDX apyvartoje yra 35.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDX kaina?
USDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.34USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDX kaina?
USDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.53504USD.
Kokia yra USDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDX yra --USD.
Ar USDX kaina šiais metais kils?
USDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:20(UTC+8)

