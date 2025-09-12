Daugiau apie HAN

HAN Kainos informacija

HAN Oficiali svetainė

HAN Tokenomika

HAN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HanChain logotipas

HanChain kaina (HAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 HAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00130015
$0.00130015$0.00130015
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
HanChain (HAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:41(UTC+8)

HanChain (HAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0012769
$ 0.0012769$ 0.0012769
24 val. žemiausia
$ 0.00130015
$ 0.00130015$ 0.00130015
24 val. aukščiausia

$ 0.0012769
$ 0.0012769$ 0.0012769

$ 0.00130015
$ 0.00130015$ 0.00130015

$ 26.97
$ 26.97$ 26.97

$ 0.001253
$ 0.001253$ 0.001253

+0.29%

+1.27%

+1.07%

+1.07%

HanChain (HAN) realiojo laiko kaina yra $0.00130055. Per pastarąsias 24 valandas HAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0012769 iki aukščiausios $ 0.00130015 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAN kaina yra $ 26.97, o žemiausia – $ 0.001253.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HanChain (HAN) rinkos informacija

$ 501.13K
$ 501.13K$ 501.13K

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

385.44M
385.44M 385.44M

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Dabartinė HanChain rinkos kapitalizacija yra $ 501.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HAN apyvartoje yra 385.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.95M

HanChain (HAN) kainos istorija USD

Šiandienos HanChain kainos pokytis į USD: $ 0.
HanChain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002080596.
HanChain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003037249.
HanChain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004251924300470335.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.27%
30 dienų$ -0.0002080596-15.99%
60 dienų$ -0.0003037249-23.35%
90 dienų$ -0.0004251924300470335-24.63%

Kas yra HanChain (HAN)

Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

HanChain (HAN) išteklius

Oficiali svetainė

HanChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HanChain (HAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HanChain (HAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HanChain prognozes.

Peržiūrėkite HanChain kainos prognozę dabar!

HAN į vietos valiutas

HanChain (HAN) Tokenomika

Supratimas apie HanChain (HAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HanChain (HAN)

Kiek HanChain(HAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAN kaina USD valiuta yra 0.00130055USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAN į USD kaina?
Dabartinė HAN kaina USD valiuta yra $ 0.00130055. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HanChain rinkos kapitalizacija?
HAN rinkos kapitalizacija yra $ 501.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAN apyvartoje?
HAN apyvartoje yra 385.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAN kaina?
HAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 26.97USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAN kaina?
HAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001253USD.
Kokia yra HAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAN yra --USD.
Ar HAN kaina šiais metais kils?
HAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:41(UTC+8)

HanChain (HAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.