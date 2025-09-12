Daugiau apie HANBAO

HANBAO Kainos informacija

HANBAO Oficiali svetainė

HANBAO Tokenomika

HANBAO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hanbao logotipas

Hanbao kaina (HANBAO)

Neįtraukta į sąrašą

1 HANBAO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hanbao (HANBAO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:24:58(UTC+8)

Hanbao (HANBAO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458594
$ 0.00458594$ 0.00458594

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.19%

+9.38%

+9.38%

Hanbao (HANBAO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HANBAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HANBAO kaina yra $ 0.00458594, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HANBAO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hanbao (HANBAO) rinkos informacija

$ 43.84K
$ 43.84K$ 43.84K

--
----

$ 43.84K
$ 43.84K$ 43.84K

999.70M
999.70M 999.70M

999,696,876.198764
999,696,876.198764 999,696,876.198764

Dabartinė Hanbao rinkos kapitalizacija yra $ 43.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HANBAO apyvartoje yra 999.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 999696876.198764. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.84K

Hanbao (HANBAO) kainos istorija USD

Šiandienos Hanbao kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanbao 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanbao 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanbao 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.19%
30 dienų$ 0-20.81%
60 dienų$ 0-17.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hanbao (HANBAO)

Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hanbao (HANBAO) išteklius

Oficiali svetainė

Hanbao kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hanbao (HANBAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hanbao (HANBAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hanbao prognozes.

Peržiūrėkite Hanbao kainos prognozę dabar!

HANBAO į vietos valiutas

Hanbao (HANBAO) Tokenomika

Supratimas apie Hanbao (HANBAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HANBAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hanbao (HANBAO)

Kiek Hanbao(HANBAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HANBAO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HANBAO į USD kaina?
Dabartinė HANBAO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hanbao rinkos kapitalizacija?
HANBAO rinkos kapitalizacija yra $ 43.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HANBAO apyvartoje?
HANBAO apyvartoje yra 999.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HANBAO kaina?
HANBAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00458594USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HANBAO kaina?
HANBAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HANBAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HANBAO yra --USD.
Ar HANBAO kaina šiais metais kils?
HANBAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HANBAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:24:58(UTC+8)

Hanbao (HANBAO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.