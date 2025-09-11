Daugiau apie GUD

Gud Tech logotipas

Gud Tech kaina (GUD)

Neįtraukta į sąrašą

1 GUD į USD – tiesioginė kaina:

$0.0051841$0.0051841
+0.80%1D
mexc
USD
Gud Tech (GUD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:09(UTC+8)

Gud Tech (GUD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00513244$ 0.00513244
24 val. žemiausia
$ 0.00519117$ 0.00519117
24 val. aukščiausia

$ 0.00513244$ 0.00513244

$ 0.00519117$ 0.00519117

$ 0.02296943$ 0.02296943

$ 0$ 0

+0.04%

+0.85%

-0.02%

-0.02%

Gud Tech (GUD) realiojo laiko kaina yra $0.0051841. Per pastarąsias 24 valandas GUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00513244 iki aukščiausios $ 0.00519117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUD kaina yra $ 0.02296943, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gud Tech (GUD) rinkos informacija

$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 5.18M$ 5.18M

830.00M 830.00M

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Gud Tech rinkos kapitalizacija yra $ 4.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUD apyvartoje yra 830.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.18M

Gud Tech (GUD) kainos istorija USD

Šiandienos Gud Tech kainos pokytis į USD: $ 0.
Gud Tech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000574496.
Gud Tech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2643199886.
Gud Tech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.85%
30 dienų$ +0.0000574496+1.11%
60 dienų$ +0.2643199886+5,098.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gud Tech (GUD) išteklius

Oficiali svetainė

Gud Tech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gud Tech (GUD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gud Tech (GUD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gud Tech prognozes.

Peržiūrėkite Gud Tech kainos prognozę dabar!

GUD į vietos valiutas

Gud Tech (GUD) Tokenomika

Supratimas apie Gud Tech (GUD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gud Tech (GUD)

Kiek Gud Tech(GUD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUD kaina USD valiuta yra 0.0051841USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUD į USD kaina?
Dabartinė GUD kaina USD valiuta yra $ 0.0051841. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gud Tech rinkos kapitalizacija?
GUD rinkos kapitalizacija yra $ 4.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUD apyvartoje?
GUD apyvartoje yra 830.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUD kaina?
GUD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02296943USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUD kaina?
GUD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GUD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUD yra --USD.
Ar GUD kaina šiais metais kils?
GUD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.