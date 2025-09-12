Gud Tech (GUD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gud Tech kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GUD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gud Tech kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gud Tech kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Gud Tech Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gud Tech galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005195 prekybos kainą 2025 m.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gud Tech galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005454 prekybos kainą 2026 m.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GUD ateities kaina yra $ 0.005727 su 10.25% augimo norma.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GUD ateities kaina yra $ 0.006013 su 15.76% augimo norma.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006314, o augimo norma – 21.55%.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006630, o augimo norma – 27.63%.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gud Tech kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010800 prekybos kainą.

Gud Tech (GUD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gud Tech kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017592 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005195
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005454
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005727
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006013
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006314
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006630
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006961
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007309
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007675
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008059
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008462
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008885
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009329
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009795
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010285
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010800
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gud Tech kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005195
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005195
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005199
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005216
    0.41%
Gud Tech (GUD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GUD kaina yra $0.005195. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gud Tech (GUD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GUD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005195. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gud Tech (GUD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GUD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005199. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gud Tech (GUD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GUD kaina yra $0.005216. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gud Tech kainų statistika

--
----

--

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

830.00M
830.00M 830.00M

--
----

--

Naujausia GUD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GUD turi 830.00M apyvartą ir $ 4.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gud Tech istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gud Tech, dabartinė Gud Tech kaina yra 0.005195USD. Apyvartinė Gud Tech (GUD) pasiūla yra 830.00M GUD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,311,544.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.25%
    $ 0
    $ 0.005195
    $ 0.005179
  • 7 dienos
    0.21%
    $ 0.000010
    $ 0.005196
    $ 0.003049
  • 30 dienų
    66.27%
    $ 0.003442
    $ 0.005196
    $ 0.003049
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gud Tech kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gud Tech buvo prekiaujama aukščiausia $0.005196 ir žemiausia $0.003049. Kainos pokytis buvo 0.21%. Ši naujausia tendencija parodo GUD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gud Tech įvyko 66.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003442 vertę. Tai rodo, kad GUD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gud Tech (GUD) kainų prognozės modulis?

Gud Tech Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GUD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gud Tech ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GUD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gud Tech kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GUD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GUD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gud Tech potencialą.

Kodėl GUD kainų prognozė yra svarbi?

GUD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GUD dabar?
Pagal jūsų prognozes, GUD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GUD kainų prognozė?
Remiantis Gud Tech (GUD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GUD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GUD 2026 m.?
1 vieneto Gud Tech (GUD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GUD kaina 2027 m.?
Gud Tech (GUD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GUD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GUD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gud Tech (GUD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GUD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gud Tech (GUD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GUD 2030 m.?
1 vieneto Gud Tech (GUD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GUD kainų prognozė 2040 metams?
Gud Tech (GUD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GUD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.