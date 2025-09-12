GUA kaina (GUA)
GUA (GUA) realiojo laiko kaina yra $0.00002241. Per pastarąsias 24 valandas GUA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002227 iki aukščiausios $ 0.00002311 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUA kaina yra $ 0.00136494, o žemiausia – $ 0.00001858.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUA per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GUA rinkos kapitalizacija yra $ 140.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUA apyvartoje yra 6.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 6247359701.791252. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 140.17K
Šiandienos GUA kainos pokytis į USD: $ 0.
GUA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000076894.
GUA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000043953.
GUA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000002411418426150528.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.23%
|30 dienų
|$ -0.0000076894
|-34.31%
|60 dienų
|$ -0.0000043953
|-19.61%
|90 dienų
|$ -0.000002411418426150528
|-9.71%
GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.