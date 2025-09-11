Daugiau apie MUMU

MUMU Kainos informacija

MUMU Oficiali svetainė

MUMU Tokenomika

MUMU Kainų prognozė

MUMU Istorija

MUMU pirkimo vadovas

MUMUvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MUMU Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mumu The Bull logotipas

Mumu The Bull kaina(MUMU)

1 MUMU į USD – tiesioginė kaina:

$0.000002784
$0.000002784$0.000002784
-2.65%1D
USD
Mumu The Bull (MUMU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:45(UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000261
$ 0.00000261$ 0.00000261
24 val. žemiausia
$ 0.000002898
$ 0.000002898$ 0.000002898
24 val. aukščiausia

$ 0.00000261
$ 0.00000261$ 0.00000261

$ 0.000002898
$ 0.000002898$ 0.000002898

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841

-1.07%

-2.65%

+5.28%

+5.28%

Mumu The Bull (MUMU) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002787. Per pastarąsias 24 valandas MUMU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000261 iki aukščiausios $ 0.000002898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUMU kaina yra $ 0.000120152125296415, o žemiausia – $ 0.000002228291124841.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUMU per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mumu The Bull (MUMU) rinkos informacija

No.1341

$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M

$ 82.71K
$ 82.71K$ 82.71K

$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M

2.28T
2.28T 2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

Dabartinė Mumu The Bull rinkos kapitalizacija yra $ 6.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.71K. MUMU apyvartoje yra 2.28T vienetų, o bendras kiekis siekia 2329915213859.14. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.49M

Mumu The Bull (MUMU) kainos istorija USD

Stebėkite Mumu The Bull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000007578-2.65%
30 dienų$ -0.000000818-22.70%
60 dienų$ -0.000001485-34.77%
90 dienų$ -0.000000682-19.66%
Mumu The Bull kainos pokytis šiandien

Šiandien MUMU užfiksuotas $ -0.00000007578 (-2.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mumu The Bull 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000818 (-22.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mumu The Bull 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MUMU rodiklis pasikeitė $ -0.000001485 (-34.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mumu The Bull 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000682 (-19.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mumu The Bull (MUMU) pokyčius?

Peržiūrėkite Mumu The Bull kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mumu The Bull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MUMUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mumu The Bull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mumu The Bull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mumu The Bull kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mumu The Bull (MUMU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mumu The Bull (MUMU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mumu The Bull prognozes.

Peržiūrėkite Mumu The Bull kainos prognozę dabar!

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomika

Supratimas apie Mumu The Bull (MUMU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUMUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mumu The Bull (MUMU)

Ieškote, kaip nusipirkti Mumu The Bull? Viskas paprasta ir patogu! Mumu The Bull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MUMU į vietos valiutas

1 Mumu The Bull(MUMU) į VND
0.073339905
1 Mumu The Bull(MUMU) į AUD
A$0.00000420837
1 Mumu The Bull(MUMU) į GBP
0.00000203451
1 Mumu The Bull(MUMU) į EUR
0.00000236895
1 Mumu The Bull(MUMU) į USD
$0.000002787
1 Mumu The Bull(MUMU) į MYR
RM0.00001176114
1 Mumu The Bull(MUMU) į TRY
0.00011507523
1 Mumu The Bull(MUMU) į JPY
¥0.000409689
1 Mumu The Bull(MUMU) į ARS
ARS$0.0039700815
1 Mumu The Bull(MUMU) į RUB
0.0002355015
1 Mumu The Bull(MUMU) į INR
0.00024603636
1 Mumu The Bull(MUMU) į IDR
Rp0.04568851728
1 Mumu The Bull(MUMU) į KRW
0.00388159425
1 Mumu The Bull(MUMU) į PHP
0.00015952788
1 Mumu The Bull(MUMU) į EGP
￡E.0.00013422192
1 Mumu The Bull(MUMU) į BRL
R$0.0000150498
1 Mumu The Bull(MUMU) į CAD
C$0.00000384606
1 Mumu The Bull(MUMU) į BDT
0.0003394566
1 Mumu The Bull(MUMU) į NGN
0.00420360423
1 Mumu The Bull(MUMU) į COP
$0.01092938772
1 Mumu The Bull(MUMU) į ZAR
R.0.00004880037
1 Mumu The Bull(MUMU) į UAH
0.00011504736
1 Mumu The Bull(MUMU) į VES
Bs0.000434772
1 Mumu The Bull(MUMU) į CLP
$0.002678307
1 Mumu The Bull(MUMU) į PKR
Rs0.00079153587
1 Mumu The Bull(MUMU) į KZT
0.00150241596
1 Mumu The Bull(MUMU) į THB
฿0.0000886266
1 Mumu The Bull(MUMU) į TWD
NT$0.00008464119
1 Mumu The Bull(MUMU) į AED
د.إ0.00001022829
1 Mumu The Bull(MUMU) į CHF
Fr0.00000220173
1 Mumu The Bull(MUMU) į HKD
HK$0.00002168286
1 Mumu The Bull(MUMU) į AMD
֏0.00106494057
1 Mumu The Bull(MUMU) į MAD
.د.م0.00002516661
1 Mumu The Bull(MUMU) į MXN
$0.00005186607
1 Mumu The Bull(MUMU) į SAR
ريال0.00001045125
1 Mumu The Bull(MUMU) į PLN
0.00001017255
1 Mumu The Bull(MUMU) į RON
лв0.00001209558
1 Mumu The Bull(MUMU) į SEK
kr0.00002608632
1 Mumu The Bull(MUMU) į BGN
лв0.00000465429
1 Mumu The Bull(MUMU) į HUF
Ft0.00093804846
1 Mumu The Bull(MUMU) į CZK
0.00005822043
1 Mumu The Bull(MUMU) į KWD
د.ك0.000000850035
1 Mumu The Bull(MUMU) į ILS
0.00000925284
1 Mumu The Bull(MUMU) į AOA
Kz0.00254054559
1 Mumu The Bull(MUMU) į BHD
.د.ب0.000001047912
1 Mumu The Bull(MUMU) į BMD
$0.000002787
1 Mumu The Bull(MUMU) į DKK
kr0.00001778106
1 Mumu The Bull(MUMU) į HNL
L0.00007304727
1 Mumu The Bull(MUMU) į MUR
0.00012697572
1 Mumu The Bull(MUMU) į NAD
$0.00004899546
1 Mumu The Bull(MUMU) į NOK
kr0.00002773065
1 Mumu The Bull(MUMU) į NZD
$0.00000468216
1 Mumu The Bull(MUMU) į PAB
B/.0.000002787
1 Mumu The Bull(MUMU) į PGK
K0.00001181688
1 Mumu The Bull(MUMU) į QAR
ر.ق0.00001014468
1 Mumu The Bull(MUMU) į RSD
дин.0.00027936888

Mumu The Bull išteklius

Išsamesnei Mumu The Bull analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Mumu The Bull svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mumu The Bull

Kiek Mumu The Bull(MUMU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MUMU kaina USD valiuta yra 0.000002787USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MUMU į USD kaina?
Dabartinė MUMU kaina USD valiuta yra $ 0.000002787. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mumu The Bull rinkos kapitalizacija?
MUMU rinkos kapitalizacija yra $ 6.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MUMU apyvartoje?
MUMU apyvartoje yra 2.28TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MUMU kaina?
MUMU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000120152125296415USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MUMU kaina?
MUMU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002228291124841USD.
Kokia yra MUMU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MUMU yra $ 82.71KUSD.
Ar MUMU kaina šiais metais kils?
MUMU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MUMU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:27:45(UTC+8)

Mumu The Bull (MUMU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MUMU-į-USD skaičiuoklė

Suma

MUMU
MUMU
USD
USD

1 MUMU = 0.000002787 USD

Prekiauti MUMU

MUMUUSDT
$0.000002784
$0.000002784$0.000002784
-2.71%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis