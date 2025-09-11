Mumu The Bull (MUMU) realiojo laiko kaina yra $ 0.000002787. Per pastarąsias 24 valandas MUMU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000261 iki aukščiausios $ 0.000002898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUMU kaina yra $ 0.000120152125296415, o žemiausia – $ 0.000002228291124841.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUMU per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mumu The Bull (MUMU) rinkos informacija
No.1341
$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M
$ 82.71K
$ 82.71K$ 82.71K
$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M
2.28T
2.28T 2.28T
2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14
97.99%
SOL
Dabartinė Mumu The Bull rinkos kapitalizacija yra $ 6.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.71K. MUMU apyvartoje yra 2.28T vienetų, o bendras kiekis siekia 2329915213859.14. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.49M
Mumu The Bull (MUMU) kainos istorija USD
Stebėkite Mumu The Bull kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000007578
-2.65%
30 dienų
$ -0.000000818
-22.70%
60 dienų
$ -0.000001485
-34.77%
90 dienų
$ -0.000000682
-19.66%
Mumu The Bull kainos pokytis šiandien
Šiandien MUMU užfiksuotas $ -0.00000007578 (-2.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mumu The Bull 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000818 (-22.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mumu The Bull 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MUMU rodiklis pasikeitė $ -0.000001485 (-34.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mumu The Bull 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000682 (-19.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mumu The Bull (MUMU) pokyčius?
Mumu The Bull galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mumu The Bull investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MUMUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mumu The Bull mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mumu The Bull, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mumu The Bull kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mumu The Bull (MUMU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mumu The Bull (MUMU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mumu The Bull prognozes.
Supratimas apie Mumu The Bull (MUMU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUMUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mumu The Bull (MUMU)
Ieškote, kaip nusipirkti Mumu The Bull? Viskas paprasta ir patogu! Mumu The Bull lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.