Glaze logotipas

Glaze kaina (GLAZE)

Neįtraukta į sąrašą

1 GLAZE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Glaze (GLAZE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:19:33(UTC+8)

Glaze (GLAZE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+0.20%

+15.38%

+15.38%

Glaze (GLAZE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GLAZE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLAZE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLAZE per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Glaze (GLAZE) rinkos informacija

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

--
----

$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K

846.09M
846.09M 846.09M

846,093,836.949107
846,093,836.949107 846,093,836.949107

Dabartinė Glaze rinkos kapitalizacija yra $ 17.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLAZE apyvartoje yra 846.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 846093836.949107. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.33K

Glaze (GLAZE) kainos istorija USD

Šiandienos Glaze kainos pokytis į USD: $ 0.
Glaze 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Glaze 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Glaze 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.20%
30 dienų$ 0+13.55%
60 dienų$ 0+14.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Glaze (GLAZE)

$GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Glaze (GLAZE) išteklius

Oficiali svetainė

Glaze kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Glaze (GLAZE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Glaze (GLAZE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Glaze prognozes.

Peržiūrėkite Glaze kainos prognozę dabar!

GLAZE į vietos valiutas

Glaze (GLAZE) Tokenomika

Supratimas apie Glaze (GLAZE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLAZEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Glaze (GLAZE)

Kiek Glaze(GLAZE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GLAZE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GLAZE į USD kaina?
Dabartinė GLAZE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Glaze rinkos kapitalizacija?
GLAZE rinkos kapitalizacija yra $ 17.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GLAZE apyvartoje?
GLAZE apyvartoje yra 846.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GLAZE kaina?
GLAZE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GLAZE kaina?
GLAZE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GLAZE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GLAZE yra --USD.
Ar GLAZE kaina šiais metais kils?
GLAZE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GLAZE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:19:33(UTC+8)

