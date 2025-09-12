Daugiau apie GWIRE

ghostwire (GWIRE) kainos grafikas realiu laiku
ghostwire (GWIRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
ghostwire (GWIRE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GWIRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GWIRE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GWIRE per pastarąją valandą pasikeitė -0.90%, per 24 valandas – -3.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -21.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ghostwire (GWIRE) rinkos informacija

$ 196.44K
$ 196.44K$ 196.44K

--
----

$ 196.44K
$ 196.44K$ 196.44K

999.74M
999.74M 999.74M

999,742,961.618866
999,742,961.618866 999,742,961.618866

Dabartinė ghostwire rinkos kapitalizacija yra $ 196.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GWIRE apyvartoje yra 999.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 999742961.618866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 196.44K

ghostwire (GWIRE) kainos istorija USD

Šiandienos ghostwire kainos pokytis į USD: $ 0.
ghostwire 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ghostwire 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ghostwire 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.04%
30 dienų$ 0+29.04%
60 dienų$ 0+117.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra ghostwire (GWIRE)

ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.

ghostwire (GWIRE) išteklius

ghostwire kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ghostwire (GWIRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ghostwire (GWIRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ghostwire prognozes.

GWIRE į vietos valiutas

ghostwire (GWIRE) Tokenomika

Supratimas apie ghostwire (GWIRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GWIREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ghostwire (GWIRE)

Kiek ghostwire(GWIRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GWIRE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GWIRE į USD kaina?
Dabartinė GWIRE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ghostwire rinkos kapitalizacija?
GWIRE rinkos kapitalizacija yra $ 196.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GWIRE apyvartoje?
GWIRE apyvartoje yra 999.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GWIRE kaina?
GWIRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GWIRE kaina?
GWIRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GWIRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GWIRE yra --USD.
Ar GWIRE kaina šiais metais kils?
GWIRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GWIRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ghostwire (GWIRE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

