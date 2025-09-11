Daugiau apie GALEON

Galeon kaina (GALEON)

1 GALEON į USD – tiesioginė kaina:

$0.01864469
$0.01864469$0.01864469
+21.30%1D
Galeon (GALEON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:03:29(UTC+8)

Galeon (GALEON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01530849
$ 0.01530849$ 0.01530849
24 val. žemiausia
$ 0.02048022
$ 0.02048022$ 0.02048022
24 val. aukščiausia

$ 0.01530849
$ 0.01530849$ 0.01530849

$ 0.02048022
$ 0.02048022$ 0.02048022

$ 0.04139904
$ 0.04139904$ 0.04139904

$ 0.00713505
$ 0.00713505$ 0.00713505

-0.70%

+21.37%

+52.51%

+52.51%

Galeon (GALEON) realiojo laiko kaina yra $0.01864469. Per pastarąsias 24 valandas GALEON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01530849 iki aukščiausios $ 0.02048022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GALEON kaina yra $ 0.04139904, o žemiausia – $ 0.00713505.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GALEON per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – +21.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +52.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Galeon (GALEON) rinkos informacija

$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M

--
----

$ 48.04M
$ 48.04M$ 48.04M

733.61M
733.61M 733.61M

2,580,000,000.0
2,580,000,000.0 2,580,000,000.0

Dabartinė Galeon rinkos kapitalizacija yra $ 13.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GALEON apyvartoje yra 733.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 2580000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.04M

Galeon (GALEON) kainos istorija USD

Šiandienos Galeon kainos pokytis į USD: $ +0.00328285.
Galeon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0103972579.
Galeon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0118452586.
Galeon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.006688759308111141.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00328285+21.37%
30 dienų$ +0.0103972579+55.77%
60 dienų$ +0.0118452586+63.53%
90 dienų$ +0.006688759308111141+55.95%

Kas yra Galeon (GALEON)

Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals’ data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients’ privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor’s expertise. In other words, Galeon gives hospitals’ data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Galeon (GALEON) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Galeon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Galeon (GALEON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Galeon (GALEON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Galeon prognozes.

Peržiūrėkite Galeon kainos prognozę dabar!

GALEON į vietos valiutas

Galeon (GALEON) Tokenomika

Supratimas apie Galeon (GALEON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GALEONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Galeon (GALEON)

Kiek Galeon(GALEON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GALEON kaina USD valiuta yra 0.01864469USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GALEON į USD kaina?
Dabartinė GALEON kaina USD valiuta yra $ 0.01864469. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Galeon rinkos kapitalizacija?
GALEON rinkos kapitalizacija yra $ 13.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GALEON apyvartoje?
GALEON apyvartoje yra 733.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GALEON kaina?
GALEON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04139904USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GALEON kaina?
GALEON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00713505USD.
Kokia yra GALEON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GALEON yra --USD.
Ar GALEON kaina šiais metais kils?
GALEON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GALEON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:03:29(UTC+8)

