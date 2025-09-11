Daugiau apie FURM

FURM Kainos informacija

FURM Baltoji knyga

FURM Oficiali svetainė

FURM Tokenomika

FURM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Furmula logotipas

Furmula kaina (FURM)

Neįtraukta į sąrašą

1 FURM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00238326
$0.00238326$0.00238326
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Furmula (FURM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:15:22(UTC+8)

Furmula (FURM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00230176
$ 0.00230176$ 0.00230176
24 val. žemiausia
$ 0.00239891
$ 0.00239891$ 0.00239891
24 val. aukščiausia

$ 0.00230176
$ 0.00230176$ 0.00230176

$ 0.00239891
$ 0.00239891$ 0.00239891

$ 0.052176
$ 0.052176$ 0.052176

$ 0.00208413
$ 0.00208413$ 0.00208413

+0.26%

+0.89%

+9.22%

+9.22%

Furmula (FURM) realiojo laiko kaina yra $0.00238332. Per pastarąsias 24 valandas FURM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00230176 iki aukščiausios $ 0.00239891 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FURM kaina yra $ 0.052176, o žemiausia – $ 0.00208413.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FURM per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Furmula (FURM) rinkos informacija

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

752.00M
752.00M 752.00M

924,906,765.7858983
924,906,765.7858983 924,906,765.7858983

Dabartinė Furmula rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FURM apyvartoje yra 752.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 924906765.7858983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.20M

Furmula (FURM) kainos istorija USD

Šiandienos Furmula kainos pokytis į USD: $ 0.
Furmula 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002715497.
Furmula 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003551725.
Furmula 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.89%
30 dienų$ -0.0002715497-11.39%
60 dienų$ -0.0003551725-14.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Furmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Furmula (FURM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Furmula kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Furmula (FURM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Furmula (FURM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Furmula prognozes.

Peržiūrėkite Furmula kainos prognozę dabar!

FURM į vietos valiutas

Furmula (FURM) Tokenomika

Supratimas apie Furmula (FURM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FURMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Furmula (FURM)

Kiek Furmula(FURM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FURM kaina USD valiuta yra 0.00238332USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FURM į USD kaina?
Dabartinė FURM kaina USD valiuta yra $ 0.00238332. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Furmula rinkos kapitalizacija?
FURM rinkos kapitalizacija yra $ 1.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FURM apyvartoje?
FURM apyvartoje yra 752.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FURM kaina?
FURM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.052176USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FURM kaina?
FURM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00208413USD.
Kokia yra FURM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FURM yra --USD.
Ar FURM kaina šiais metais kils?
FURM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FURM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:15:22(UTC+8)

Furmula (FURM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.