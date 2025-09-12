Daugiau apie FOMO3D.FUN

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:14:38(UTC+8)

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02397837
$ 0.02397837$ 0.02397837

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.52%

+6.23%

+6.23%

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FOMO3D.FUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOMO3D.FUN kaina yra $ 0.02397837, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOMO3D.FUN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) rinkos informacija

$ 24.92K
$ 24.92K$ 24.92K

--
----

$ 24.92K
$ 24.92K$ 24.92K

990.71M
990.71M 990.71M

990,712,249.389108
990,712,249.389108 990,712,249.389108

Dabartinė FOMO 3D rinkos kapitalizacija yra $ 24.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FOMO3D.FUN apyvartoje yra 990.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 990712249.389108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.92K

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) kainos istorija USD

Šiandienos FOMO 3D kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO 3D 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO 3D 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FOMO 3D 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.52%
30 dienų$ 0+20.58%
60 dienų$ 0+32.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) išteklius

Oficiali svetainė

FOMO 3D kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FOMO 3D (FOMO3D.FUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOMO 3D (FOMO3D.FUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOMO 3D prognozes.

Peržiūrėkite FOMO 3D kainos prognozę dabar!

FOMO3D.FUN į vietos valiutas

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika

Supratimas apie FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOMO3D.FUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FOMO 3D (FOMO3D.FUN)

Kiek FOMO 3D(FOMO3D.FUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOMO3D.FUN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOMO3D.FUN į USD kaina?
Dabartinė FOMO3D.FUN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FOMO 3D rinkos kapitalizacija?
FOMO3D.FUN rinkos kapitalizacija yra $ 24.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOMO3D.FUN apyvartoje?
FOMO3D.FUN apyvartoje yra 990.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOMO3D.FUN kaina?
FOMO3D.FUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02397837USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOMO3D.FUN kaina?
FOMO3D.FUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FOMO3D.FUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOMO3D.FUN yra --USD.
Ar FOMO3D.FUN kaina šiais metais kils?
FOMO3D.FUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOMO3D.FUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
