FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFOMO 3D (FOMO3D.FUN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informacija

solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token.

there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders

Oficiali svetainė:
https://www.solana.fun/fomo/

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 27.26K

Bendra pasiūla:
$ 990.71M

Cirkuliacinis tiekimas:
$ 990.71M

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 27.26K

Visų laikų rekordas:
$ 0.02397837

Visų laikų minimumas:
$ 0

Dabartinė kaina:
$ 0


FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FOMO 3D (FOMO3D.FUN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FOMO3D.FUN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FOMO3D.FUN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FOMO3D.FUN tokenomiką, galite peržiūrėti FOMO3D.FUN tokeno kainą realiuoju laiku!

FOMO3D.FUN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FOMO3D.FUN? Mūsų FOMO3D.FUN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

