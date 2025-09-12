Daugiau apie FLIPPY

Flippy kaina (FLIPPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLIPPY į USD – tiesioginė kaina:

$0.426911
+0.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Flippy (FLIPPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:45:35(UTC+8)

Flippy (FLIPPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.422183
24 val. žemiausia
$ 0.43006
24 val. aukščiausia

$ 0.422183
$ 0.43006
$ 1.56
$ 0.195575
+0.54%

+0.60%

-4.74%

-4.74%

Flippy (FLIPPY) realiojo laiko kaina yra $0.426911. Per pastarąsias 24 valandas FLIPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.422183 iki aukščiausios $ 0.43006 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLIPPY kaina yra $ 1.56, o žemiausia – $ 0.195575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLIPPY per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flippy (FLIPPY) rinkos informacija

$ 369.37K
--
$ 369.37K
865.22K
865,216.0
Dabartinė Flippy rinkos kapitalizacija yra $ 369.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLIPPY apyvartoje yra 865.22K vienetų, o bendras kiekis siekia 865216.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 369.37K

Flippy (FLIPPY) kainos istorija USD

Šiandienos Flippy kainos pokytis į USD: $ +0.00255434.
Flippy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1938275410.
Flippy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2249950324.
Flippy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.19613233763212955.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00255434+0.60%
30 dienų$ -0.1938275410-45.40%
60 dienų$ -0.2249950324-52.70%
90 dienų$ +0.19613233763212955+84.99%

Kas yra Flippy (FLIPPY)

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.

Flippy (FLIPPY) išteklius

Oficiali svetainė

Flippy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flippy (FLIPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flippy (FLIPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flippy prognozes.

Peržiūrėkite Flippy kainos prognozę dabar!

FLIPPY į vietos valiutas

Flippy (FLIPPY) Tokenomika

Supratimas apie Flippy (FLIPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLIPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flippy (FLIPPY)

Kiek Flippy(FLIPPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLIPPY kaina USD valiuta yra 0.426911USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLIPPY į USD kaina?
Dabartinė FLIPPY kaina USD valiuta yra $ 0.426911. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flippy rinkos kapitalizacija?
FLIPPY rinkos kapitalizacija yra $ 369.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLIPPY apyvartoje?
FLIPPY apyvartoje yra 865.22KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLIPPY kaina?
FLIPPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLIPPY kaina?
FLIPPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.195575USD.
Kokia yra FLIPPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLIPPY yra --USD.
Ar FLIPPY kaina šiais metais kils?
FLIPPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLIPPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.