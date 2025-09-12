Daugiau apie FMT

Finminity kaina (FMT)

Neįtraukta į sąrašą

1 FMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0107411
$0.0107411$0.0107411
+0.20%1D
Finminity (FMT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:13:08(UTC+8)

Finminity (FMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01059168
$ 0.01059168$ 0.01059168
24 val. žemiausia
$ 0.01078765
$ 0.01078765$ 0.01078765
24 val. aukščiausia

$ 0.01059168
$ 0.01059168$ 0.01059168

$ 0.01078765
$ 0.01078765$ 0.01078765

$ 9.03
$ 9.03$ 9.03

$ 0.00886177
$ 0.00886177$ 0.00886177

-0.00%

+0.24%

+1.86%

+1.86%

Finminity (FMT) realiojo laiko kaina yra $0.0107411. Per pastarąsias 24 valandas FMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01059168 iki aukščiausios $ 0.01078765 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FMT kaina yra $ 9.03, o žemiausia – $ 0.00886177.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Finminity (FMT) rinkos informacija

$ 35.85K
$ 35.85K$ 35.85K

--
----

$ 107.41K
$ 107.41K$ 107.41K

3.34M
3.34M 3.34M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Finminity rinkos kapitalizacija yra $ 35.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FMT apyvartoje yra 3.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.41K

Finminity (FMT) kainos istorija USD

Šiandienos Finminity kainos pokytis į USD: $ 0.
Finminity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020892696.
Finminity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015896924.
Finminity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.002291746342679334.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.24%
30 dienų$ -0.0020892696-19.45%
60 dienų$ -0.0015896924-14.80%
90 dienų$ -0.002291746342679334-17.58%

Kas yra Finminity (FMT)

An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.

Finminity (FMT) išteklius

Oficiali svetainė

Finminity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Finminity (FMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Finminity (FMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Finminity prognozes.

Peržiūrėkite Finminity kainos prognozę dabar!

FMT į vietos valiutas

Finminity (FMT) Tokenomika

Supratimas apie Finminity (FMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Finminity (FMT)

Kiek Finminity(FMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FMT kaina USD valiuta yra 0.0107411USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FMT į USD kaina?
Dabartinė FMT kaina USD valiuta yra $ 0.0107411. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Finminity rinkos kapitalizacija?
FMT rinkos kapitalizacija yra $ 35.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FMT apyvartoje?
FMT apyvartoje yra 3.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FMT kaina?
FMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FMT kaina?
FMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00886177USD.
Kokia yra FMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FMT yra --USD.
Ar FMT kaina šiais metais kils?
FMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:13:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.