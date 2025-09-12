Ferro kaina (FER)
Ferro (FER) realiojo laiko kaina yra $0.00098732. Per pastarąsias 24 valandas FER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00098373 iki aukščiausios $ 0.00105051 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FER kaina yra $ 0.126073, o žemiausia – $ 0.00079341.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FER per pastarąją valandą pasikeitė -0.90%, per 24 valandas – -2.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ferro rinkos kapitalizacija yra $ 1.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FER apyvartoje yra 1.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 5095006337.613718. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.06M
Šiandienos Ferro kainos pokytis į USD: $ 0.
Ferro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000944113.
Ferro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000124621.
Ferro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002030730942964395.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.59%
|30 dienų
|$ -0.0000944113
|-9.56%
|60 dienų
|$ +0.0000124621
|+1.26%
|90 dienų
|$ -0.0002030730942964395
|-17.05%
Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: 1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. 2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.
