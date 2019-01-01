Ferro (FER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFerro (FER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features:

  1. Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol.

  2. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees.

Oficiali svetainė:
https://ferroprotocol.com/

Ferro (FER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ferro (FER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.57M
$ 1.57M
Bendra pasiūla:
$ 5.10B
$ 5.10B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.62B
$ 1.62B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.96M
$ 4.96M
Visų laikų rekordas:
$ 0.126073
$ 0.126073
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00097395
$ 0.00097395

Ferro (FER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ferro (FER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FER tokenomiką, galite peržiūrėti FER tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

