Daugiau apie FELY

FELY Kainos informacija

FELY Oficiali svetainė

FELY Tokenomika

FELY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Fely logotipas

Fely kaina (FELY)

Neįtraukta į sąrašą

1 FELY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Fely (FELY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:45:01(UTC+8)

Fely (FELY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+1.61%

+11.43%

+11.43%

Fely (FELY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FELY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FELY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FELY per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – +1.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fely (FELY) rinkos informacija

$ 446.88K
$ 446.88K$ 446.88K

--
----

$ 446.88K
$ 446.88K$ 446.88K

8.88B
8.88B 8.88B

8,881,935,116.536032
8,881,935,116.536032 8,881,935,116.536032

Dabartinė Fely rinkos kapitalizacija yra $ 446.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FELY apyvartoje yra 8.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 8881935116.536032. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 446.88K

Fely (FELY) kainos istorija USD

Šiandienos Fely kainos pokytis į USD: $ 0.
Fely 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fely 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fely 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.61%
30 dienų$ 0+25.05%
60 dienų$ 0+43.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fely (FELY)

Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fely (FELY) išteklius

Oficiali svetainė

Fely kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fely (FELY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fely (FELY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fely prognozes.

Peržiūrėkite Fely kainos prognozę dabar!

FELY į vietos valiutas

Fely (FELY) Tokenomika

Supratimas apie Fely (FELY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FELYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fely (FELY)

Kiek Fely(FELY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FELY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FELY į USD kaina?
Dabartinė FELY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fely rinkos kapitalizacija?
FELY rinkos kapitalizacija yra $ 446.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FELY apyvartoje?
FELY apyvartoje yra 8.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FELY kaina?
FELY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FELY kaina?
FELY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FELY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FELY yra --USD.
Ar FELY kaina šiais metais kils?
FELY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FELY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:45:01(UTC+8)

Fely (FELY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.