Fely is inspired by the incredible journey of Félicette, the first cat to travel to space. On October 18, 1963, this brave feline astronaut embarked on a historic mission, paving the way for future space exploration. We honor Felicette's legacy by embarking on our own ambitious journey in the world of cryptocurrency. Fely is not just another memecoin; it's a movement. Our mission is to bring the fun and excitement of memecoins to new heights while creating a strong, supportive community. We believe in transparency, fairness, and the power of collective growth. With zero presale and zero team tokens, Fely is built for the community, by the community.
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FELY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek FELY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate FELY tokenomiką, galite peržiūrėti FELY tokeno kainą realiuoju laiku!
FELY kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda FELY? Mūsų FELY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.