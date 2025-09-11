Daugiau apie FEI

Fei USD kaina (FEI)

1 FEI į USD – tiesioginė kaina:

$0.99526
-1.40%1D
-1.40%1D
Fei USD (FEI) kainos grafikas realiu laiku
Fei USD (FEI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.990319
24 val. žemiausia
$ 1.01
24 val. aukščiausia

$ 0.990319
$ 1.01
$ 5.55
$ 0.15544
+0.21%

-1.41%

-0.20%

-0.20%

Fei USD (FEI) realiojo laiko kaina yra $0.99526. Per pastarąsias 24 valandas FEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.990319 iki aukščiausios $ 1.01 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEI kaina yra $ 5.55, o žemiausia – $ 0.15544.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEI per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fei USD (FEI) rinkos informacija

$ 3.77M
--
$ 4.03M
3.79M
4,040,850.808339171
Dabartinė Fei USD rinkos kapitalizacija yra $ 3.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FEI apyvartoje yra 3.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 4040850.808339171. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.03M

Fei USD (FEI) kainos istorija USD

Šiandienos Fei USD kainos pokytis į USD: $ -0.0142699312074869.
Fei USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0073197391.
Fei USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0065644363.
Fei USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0142699312074869-1.41%
30 dienų$ -0.0073197391-0.73%
60 dienų$ -0.0065644363-0.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fei USD (FEI)

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

Fei USD (FEI) išteklius

Oficiali svetainė

Fei USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fei USD (FEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fei USD (FEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fei USD prognozes.

Peržiūrėkite Fei USD kainos prognozę dabar!

FEI į vietos valiutas

Fei USD (FEI) Tokenomika

Supratimas apie Fei USD (FEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fei USD (FEI)

Kiek Fei USD(FEI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEI kaina USD valiuta yra 0.99526USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEI į USD kaina?
Dabartinė FEI kaina USD valiuta yra $ 0.99526. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fei USD rinkos kapitalizacija?
FEI rinkos kapitalizacija yra $ 3.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEI apyvartoje?
FEI apyvartoje yra 3.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEI kaina?
FEI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.55USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEI kaina?
FEI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15544USD.
Kokia yra FEI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEI yra --USD.
Ar FEI kaina šiais metais kils?
FEI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
